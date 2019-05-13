Поверженная Слуцкой: история великой Мишель Кван

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Детские годы

Мишель Кван родилась в городке Торранс в Калифорнии в семье эмигрантов из Гонконга. На китайский манер ее имя звучит как Гуань Иншань и в детстве она говорила дома на смеси английского и кантонского (один из китайских диалектов), а также немного знает официальный разговорный китайский язык.

Мишель была третьим ребенком в семье и именно благодаря старшему брату, впоследствии ставшему хоккеистом, и сестре, занимавшейся фигурным катанием, попала в раннем детстве на каток.

Это случилось, когда ей исполнилось пять лет, а уже в восемь для юной американки началась настоящая спортивная жизнь.

Вместе с сестрой Карен они вставали в три утра, чтобы потренироваться до школы, а потом возвращались обратно на каток, проводя в итоге на льду по три-четыре часа в день.

В итоге в семье остро стал вопрос оплаты тренировочного времени, так как для рабочих выходцев из Гонконга занятия их детей становились накладными, но на выручку пришел Лос-Анджелесский клуб фигуристов, выделивший для сестер Кван стипендии, благодаря которым они продолжили свои занятия.

Впоследствии вряд ли кто-то пожалел об этом решении, поскольку Мишел стала одной из самых титулованных фигуристок планеты и самой титулованной и популярной фигуристкой в Соединенных Штатах Америки, став примером для нескольких поколений американских девочек и женщин.

Плоды славы

Правда, чтобы достичь настоящих успехов в профессиональном спорте, Мишель пришлось многим пожертвовать. В восьмом классе она перестала ходить в общественную школу, перейдя на обучение на дому.

Также спортсменка лишь год отучилась в Калифорнийском университете, отложив продолжение образования до окончания своих выступлений на льду.

Лишь после этого она перевелась в Университет Денвера, который и закончила, а затем отучилась еще и в аспирантуре и получила степень почетного доктора в Вермонте.

О влиянии Кван отлично говорит тот факт, что в 2006 году ее пригласили в Белый дом на обед президента США Джорджа Буша-младшего с китайским политическим лидером Ху Цзиньтао.

Осенью того же года государственный секретарь Кондолиза Райс назначила фигуристку послом общественной дипломатии, и та поездила по миру, пропагандируя американские ценности и спорт для молодежи, продолжив оставаться в должности и при следующем президенте — Бараке Обама.

На счету Кван участие в различных телевизионных и мультипликационных проектах, куда ее всегда звали с удовольствием, она написала две книги. Сначала была автобиография «Сердце чемпиона», написанная спортсменкой, когда ей было всего 17 лет, а затем вдохновляющая молодежь книга «Победное отношение: Что нужно, чтобы стать чемпионом».

Семья Кван в 2005 году открыла в Калифорнии собственный каток, ставший не только школой фигурного катания, но и музеем спортивной славы Мишель.

Начало карьеры

Ко всему этому американка пришла через колоссальный труд, конвертировавшийся в большие победы. Ее карьера началась стремительно. Уже в 11 лет она заняла девятое место на юниорском чемпионате США, а через год, пройдя вопреки мнению своего тренера Фрэнка Кэрролла испытание на переход во взрослое катание (выиграв на том турнире золото), стала шестой на взрослом чемпионате страны!

В сезоне-1993/94 Кван заняла на чемпионате США уже второе место среди взрослых, триумфально прошла юниорский чемпионат мира и съездила на взрослое первенство планеты, где оказалась на высокой восьмой позиции, а также выиграла серебряную медаль на Играх доброй воли!

В том сезоне Кван вполне могла выступить и на Олимпийских Играх, так как в Лиллехамере-94 у «звездно-полосатых» были две квоты, однако в Норвегию Мишель отправилась в качестве запасной.

Все из-за знаменитого скандала имен Тони Хардинг и Нэнси Кэрриган. Хардинг выиграла тот чемпионат США, а Кэрриган не смогла его закончить из-за нападения, и американская федерация решила отправить титулованную спортсменку на Игры в обход юной Мишель.

Учитывая, что впоследствии Хардинг признали виновной в организации нападения на конкурентку и партнершу по сборной, случись это раньше, Кван выступила бы на той Олимпиаде.

Путь в Нагано

В 1994 году в Лиллехамере Мишель наверняка не ударила бы в грязь лицом, но вряд ли боролась бы за победу, так что ей еще было рановато, тем более постолимпийский сезон у Кван получился не слишком удачным.

На национальном чемпионате она уже была главным фаворитом, но неудачно исполнила тройные лутцы в короткой и произвольной программах и осталась второй за Николь Бобек.

На чемпионате мира Кван вообще провалила (для себя) короткую программу, но, выполнив в произвольной семь тройных прыжков, поднялась на итоговое четвертое место, все равно оставшись позади ставшей третьей Бобек.

Зато в следующем сезоне, поработав летом над техникой и скоростью прыжков Кван предстала куда более зрелой спортсменкой, и это не замедлило сказаться на ее результатах: три победы на этапах Гран-при и золото в первом в истории серии финале, первое золото чемпионата США и триумф на чемпионате мира.

На мировом первенстве Кван обыграла действующую чемпионку Чэнь Лу из Китая, причем обе спортсменки получили максимальные оценки за артистизм.

Предолимпийский сезон получился менее удачным во многом из-за пубертатного периода — Кван резко выросла, что сказалось на ее прыжках и привело к ошибкам.

Две победы на этапах Гран-при сменились поражением в финале от соотечественницы Тары Липински, которой Мишель уступила и на национальном чемпионате. Более того, проиграла она партнерше по сборной и золото чемпионата мира, но то серебро можно считать успехом, так как после короткой программы Кван из-за падения была лишь четвертой, но шесть тройных прыжков в произвольном прокате помогли обойти француженку Ванессу Гусмероли и россиянку Марию Бутырскую.

В олимпийский год Кван достигла своего технического и артистического пика. Она легко выиграла два первых этапа Гран-при (обыграв на Skate America Липински), но из-за стрессового перелома ноги (никого не напоминает?) снялась с третьего этапа и финала серии.

Тем не менее Кван вернулась к чемпионату США и уверенно выиграла его. На Олимпийских играх все ждали их дуэли с Липински, которая состоялась в полной мере — американки не позволили Чэнь Лу вмешаться в свою борьбу за золото.

После короткой программы Кван занимала первое место, а в произвольной она чисто выполнила семь тройных прыжков. В то время никто не делал больше, но проблема в том, что Липински тоже исполнила семь тройных, и ее каскады были сложнее, что и принесло золото Таре.

Кван осталось утешаться серебром Игр и последующей за ним второй победой на чемпионате мира, где, правда, не было завершивших карьеры Липински и Чэнь Лу.

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По дороге к Солт-Лейк-Сити

После Олимпиады Кван пропустила первую часть сезона, участвуя в различных телевизионных, рекламных и общественных проектах. В плане рекламы она стала первой фигуристкой, собравшей многомиллионные контракты, и совершила прорыв в этом плане.

В начале 1999 года она приняла участие только в двух стартах — снова выиграла чемпионат США, а затем стала второй вслед за Бутырской на чемпионате мира.

В следующем сезоне Кван выиграла два этапа Гран-при, но в финале начала серию из трех подряд своих «серебряных» поражений от Ирины Слуцкой, однако затем выиграла чемпионаты США и мира.

По той же схеме прошел и предолимпийский сезон, с той лишь разницей, что на одном из этапов Гран-при она осталась второй. Кроме того, многие в США поставили под сомнение ее победу на чемпионате страны над юными Сарой Хьюз и Сашей Коэн.

В короткой программе у Мишель был контент, уступающий по сложности ее главным соперницам, и к тому же она с ним не справилась, однако все равно осталась после первой части соревнований третьей, что оставило ей шанс на победу. Им она и воспользовалась, триумфально откатав произвольную.

Перед олимпийским сезоном Кван прекратила свое многолетнее сотрудничество с Кэрроллом и стала сама себе тренером. В таком режиме она выиграла один этап Гран-при, стала третьей на другом, в третий раз подряд проиграла Слуцкой финал серии, но без вопросов выиграла национальный чемпионат.

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Кван лидировала после короткой программы, но в произвольной сначала приземлилась на две ноги после одного прыжка, а затем упала на тройном флипе, что стало для нее катастрофой.

Мишель осталась позади чисто откатавшей Слуцкой, а затем ее опередила еще и выдавшая прокат всей жизни Хьюз, которая и стала олимпийской чемпионкой. К счастью для Кван, она хотя бы отбила бронзовую медаль от Коэн.

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Закат карьеры

Завершила сезон Кван серебром Игр доброй воли и такой же медалью чемпионата мира и, вопреки ожиданиям, решила остаться на еще один олимпийский цикл.

В нем она работала со Скоттом Уилсоном, а затем и с Рафаэлем Арутюняном и соревновалась в щадящем режиме, выступив, например, за все годы только на одном этапе Гран-при (выиграла Skate America в 2002).

Спортсменка стала соревноваться гораздо меньше из-за полученной травмы паха, фактически ставшей хронической.

Однако она выиграла в этом олимпийском цикле еще три чемпионата США, повторив рекорд страны для фигуристок (девять национальных титулов) и в пятый раз стала чемпионкой мира (еще никто в женском фигурном катании, как она, не возвращал себе утраченный мировой титул трижды).

В состав олимпийской команды США на Турин-2006 Мишель не включили из-за все той же травмы, но она подала петицию против медицинского отказа, и ее удовлетворили на специальном тренерском совете 20 голосами против трех.

Кван должна была при этом показать спортивную и физическую готовность перед комиссией на контрольном прокате, что она и сделала, после чего отправилась в Италию.

Там, правда, Мишель получила новое повреждение паха на первой же тренировке, после чего снялась с соревнований, заявив, что «слишком уважает Олимпийские игры, чтобы выступать с такой травмой».

Спортсменка долго не объявляла о завершении карьеры, собираясь побороться еще в Ванкувере в 2010 году, но в итоге предпочла сосредоточиться на учебе, хотя сделанная операция на бедре устранила проблемы с пахом.

Кван так и не стала олимпийской чемпионкой, но при этом оставила мощный след в мировом и, само собой, американском фигурном катании, что сделало ее иконой вида спорта на родине.