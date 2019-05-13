Медведева поведала о тоске по России

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

19-летняя спортсменка призналась, что, несмотря на то, что она чувствует разницу между Россией и Канадой, за границей она стремится оставаться россиянкой.

Читайте также Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти за него замуж

«Для меня здесь и работа, и дом. Но это не дом в полном смысле слова. Иногда я скучаю по своей стране, по русскому языку», — сказала Медведева.

В 2019-м фигуристка одержала победу в финале Кубка России и выступила на чемпионате мира в Японии. На турнире в Сайтаме она завоевала бронзовую медаль в одиночном катании. Золото выиграла ее соотечественница Алина Загитова.