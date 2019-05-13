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13 мая, источник: Lenta.Ru

Медведева поведала о тоске по России

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как чувствует себя в Канаде, где она тренируется под руководством местного специалиста Брайана Орсера. Ее слова приводит Vavel.

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19-летняя спортсменка призналась, что, несмотря на то, что она чувствует разницу между Россией и Канадой, за границей она стремится оставаться россиянкой.

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«Для меня здесь и работа, и дом. Но это не дом в полном смысле слова. Иногда я скучаю по своей стране, по русскому языку», — сказала Медведева.

В 2019-м фигуристка одержала победу в финале Кубка России и выступила на чемпионате мира в Японии. На турнире в Сайтаме она завоевала бронзовую медаль в одиночном катании. Золото выиграла ее соотечественница Алина Загитова.

С лета 2018-го Медведева тренируется в Торонто. Ранее она работала в группе российского тренера Этери Тутберидзе. На Играх в Пхенчхане спортсменка уступила золотую медаль Загитовой, которая до сих пор тренируется под руководством отечественного специалиста.

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