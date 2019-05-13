«Думала сдаться»: как Медведева едва не сломалась в Канаде
Уехавшая год назад в Канаду фигуристка Евгения Медведева в очередной раз призналась, что скучает по России и родному языку. По ее словам, критика
Уехавшая год назад в Канаду фигуристка Евгения Медведева в очередной раз призналась, что скучает по России и родному языку. По ее словам, критика
С момента скандального ухода российской фигуристки Евгении Медведевой от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе прошел уже год, но критика со стороны не понявших и не принявших решение двукратной чемпионки мира в ее адрес продолжает появляться. Оголтелые ненавистники спортсменки ищут любой повод, чтобы досадить спортсменке: критикуют за общение на английском языке, а также высмеивают при неудачах.
Первый сезон под руководством канадского специалиста Брайана Орсера получился для россиянки трудным. На чемпионате России Медведева стала только седьмой, а в финал
Единственная золотая медаль в сезоне пришлась на финал Кубка России, где не было серьезной конкуренции.
Благодаря этой победе она была вызвана в национальную сборную, что тоже подверглось недоумению со стороны многих болельщиков и специалистов, которые предпочитали Евгении Елизавету Туктамышеву. Так или иначе, но на чемпионате мира она взяла бронзу и фактически спасла для себя провальный сезон.
«В прошлом сезоне, в прошлом году я пережила много всего, включая негативные вещи. Но теперь я здесь, и все идет хорошо. Я горжусь тем, что не сдаюсь, будучи в ситуациях, когда я действительно думала сдаться. Но мне повезло, что вокруг меня много людей, которые поддерживают», — приводит слова Медведевой Vavel.
19-летняя Медведева с момента переезда в Канаду неоднократно призналась, что скучает по России. Во время соревнований на родине она публиковала трогательные фотографии и видео с восторженными сообщениями. Сейчас она в очередной раз рассказала о тоске по России и родному языку, заверив, что в новой стране пытается оставаться россиянкой.
«Я остро ощущаю различия между Канадой и Россией, но в этой разнице я стараюсь не потерять себя, я пытаюсь оставаться россиянкой. Да, здесь я работаю, как дома. Но чувства, что я в родном доме, у меня нет. Я скучаю по своей стране, иногда очень не хватает родного языка. Сложно сменить его — мой основной язык общения, на котором я общаюсь каждый день», — рассказала спортсменка.
«Выйдешь за меня?» — написал Нгуен.
«В следующей жизни», — ответила Медведева.
Пользователи сразу раскритиковали спортсменку за ответ, посчитав его грубым. Однако многие подписчики посчитали, что эта беседа была шуточной.
Следующий сезон будет во многом определяющий в карьере Евгении. Ее контент, как показали последние соревнования, сильно уступает лидерам мирового фигурного катания. Кроме того, на взрослый уровень перейдут владеющие четверными прыжками Александра Трусова и Анна Щербакова, что только усилит конкуренцию.
В прошедшей сезоне тело Медведевой сильно изменилось, поэтому ей все труднее выполнять многие элементы. Например, она так и не смогла освоить тройной аксель — главное оружие Туктамышевой и японки Рики Кихиры. Теперь же Евгения сразу перейдет к более сложным элементам, четверным прыжкам. С нового сезона она планируют усложнять программу и четверными, и новыми каскадами.
«Жизнь всегда улучшается во всем, и фигурное катание тоже улучшается. Я готова совершенствоваться и знаю, что изучение четверных может занять несколько лет — так же, как было с тройными. Я не за один год выучила все тройные прыжки, и даже работа над одним тройным флипом заняла не один год, а целых три. Я также могу сделать несколько каскадов с риттбергером, например, не только риттбергер с сальховом, но эти каскады для меня намного сложнее, поэтому мне нужно работать над ними, чтобы сделать каскады более легкими в исполнении», — сказала Медведева.
Евгений Одинцов