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13 мая, источник: Газета.Ру

«Думала сдаться»: как Медведева едва не сломалась в Канаде

Уехавшая год назад в Канаду фигуристка Евгения Медведева в очередной раз призналась, что скучает по России и родному языку. По ее словам, критика из-за ухода от Этери Тутберидзе и неудачных результатов в прошлом сезоне заставляли задуматься о том, чтобы сдаться, однако сейчас она гордится проделанной работой.

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17
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17
фотографий

С момента скандального ухода российской фигуристки Евгении Медведевой от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе прошел уже год, но критика со стороны не понявших и не принявших решение двукратной чемпионки мира в ее адрес продолжает появляться. Оголтелые ненавистники спортсменки ищут любой повод, чтобы досадить спортсменке: критикуют за общение на английском языке, а также высмеивают при неудачах.

Первый сезон под руководством канадского специалиста Брайана Орсера получился для россиянки трудным. На чемпионате России Медведева стала только седьмой, а в финал Гран-при и вовсе не сумела пробиться.

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Единственная золотая медаль в сезоне пришлась на финал Кубка России, где не было серьезной конкуренции.

Благодаря этой победе она была вызвана в национальную сборную, что тоже подверглось недоумению со стороны многих болельщиков и специалистов, которые предпочитали Евгении Елизавету Туктамышеву. Так или иначе, но на чемпионате мира она взяла бронзу и фактически спасла для себя провальный сезон.

«В прошлом сезоне, в прошлом году я пережила много всего, включая негативные вещи. Но теперь я здесь, и все идет хорошо. Я горжусь тем, что не сдаюсь, будучи в ситуациях, когда я действительно думала сдаться. Но мне повезло, что вокруг меня много людей, которые поддерживают», — приводит слова Медведевой Vavel.

19-летняя Медведева с момента переезда в Канаду неоднократно призналась, что скучает по России. Во время соревнований на родине она публиковала трогательные фотографии и видео с восторженными сообщениями. Сейчас она в очередной раз рассказала о тоске по России и родному языку, заверив, что в новой стране пытается оставаться россиянкой.

«Я остро ощущаю различия между Канадой и Россией, но в этой разнице я стараюсь не потерять себя, я пытаюсь оставаться россиянкой. Да, здесь я работаю, как дома. Но чувства, что я в родном доме, у меня нет. Я скучаю по своей стране, иногда очень не хватает родного языка. Сложно сменить его — мой основной язык общения, на котором я общаюсь каждый день», — рассказала спортсменка.

В жизни Медведевой остается и место для позитива, несмотря на горесть по родине. Недавно канадский коллега Евгении Нам Нгуен предложил ей пожениться. Свою просьбу фигурист разместил под публикацией Медведевой в инстаграме, но россиянка ответила категоричным отказом.

«Выйдешь за меня?» — написал Нгуен.

«В следующей жизни», — ответила Медведева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи сразу раскритиковали спортсменку за ответ, посчитав его грубым. Однако многие подписчики посчитали, что эта беседа была шуточной.

Следующий сезон будет во многом определяющий в карьере Евгении. Ее контент, как показали последние соревнования, сильно уступает лидерам мирового фигурного катания. Кроме того, на взрослый уровень перейдут владеющие четверными прыжками Александра Трусова и Анна Щербакова, что только усилит конкуренцию.

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В прошедшей сезоне тело Медведевой сильно изменилось, поэтому ей все труднее выполнять многие элементы. Например, она так и не смогла освоить тройной аксель — главное оружие Туктамышевой и японки Рики Кихиры. Теперь же Евгения сразу перейдет к более сложным элементам, четверным прыжкам. С нового сезона она планируют усложнять программу и четверными, и новыми каскадами.

«Жизнь всегда улучшается во всем, и фигурное катание тоже улучшается. Я готова совершенствоваться и знаю, что изучение четверных может занять несколько лет — так же, как было с тройными. Я не за один год выучила все тройные прыжки, и даже работа над одним тройным флипом заняла не один год, а целых три. Я также могу сделать несколько каскадов с риттбергером, например, не только риттбергер с сальховом, но эти каскады для меня намного сложнее, поэтому мне нужно работать над ними, чтобы сделать каскады более легкими в исполнении», — сказала Медведева.

Евгений Одинцов

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