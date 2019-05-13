«Думала сдаться»: как Медведева едва не сломалась в Канаде

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С момента скандального ухода российской фигуристки Евгении Медведевой от своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе прошел уже год, но критика со стороны не понявших и не принявших решение двукратной чемпионки мира в ее адрес продолжает появляться. Оголтелые ненавистники спортсменки ищут любой повод, чтобы досадить спортсменке: критикуют за общение на английском языке, а также высмеивают при неудачах.

Первый сезон под руководством канадского специалиста Брайана Орсера получился для россиянки трудным. На чемпионате России Медведева стала только седьмой, а в финал Гран-при и вовсе не сумела пробиться.

Единственная золотая медаль в сезоне пришлась на финал Кубка России, где не было серьезной конкуренции.

Благодаря этой победе она была вызвана в национальную сборную, что тоже подверглось недоумению со стороны многих болельщиков и специалистов, которые предпочитали Евгении Елизавету Туктамышеву. Так или иначе, но на чемпионате мира она взяла бронзу и фактически спасла для себя провальный сезон.

«В прошлом сезоне, в прошлом году я пережила много всего, включая негативные вещи. Но теперь я здесь, и все идет хорошо. Я горжусь тем, что не сдаюсь, будучи в ситуациях, когда я действительно думала сдаться. Но мне повезло, что вокруг меня много людей, которые поддерживают», — приводит слова Медведевой Vavel.

19-летняя Медведева с момента переезда в Канаду неоднократно призналась, что скучает по России. Во время соревнований на родине она публиковала трогательные фотографии и видео с восторженными сообщениями. Сейчас она в очередной раз рассказала о тоске по России и родному языку, заверив, что в новой стране пытается оставаться россиянкой.

«Я остро ощущаю различия между Канадой и Россией, но в этой разнице я стараюсь не потерять себя, я пытаюсь оставаться россиянкой. Да, здесь я работаю, как дома. Но чувства, что я в родном доме, у меня нет. Я скучаю по своей стране, иногда очень не хватает родного языка. Сложно сменить его — мой основной язык общения, на котором я общаюсь каждый день», — рассказала спортсменка.

В жизни Медведевой остается и место для позитива, несмотря на горесть по родине. Недавно канадский коллега Евгении Нам Нгуен предложил ей пожениться. Свою просьбу фигурист разместил под публикацией Медведевой в инстаграме, но россиянка ответила категоричным отказом.

«Выйдешь за меня?» — написал Нгуен.

«В следующей жизни», — ответила Медведева.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxP8gCLhByY/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-09T16:51:59+00:00">9 Май 2019 в 9:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи сразу раскритиковали спортсменку за ответ, посчитав его грубым. Однако многие подписчики посчитали, что эта беседа была шуточной.

Следующий сезон будет во многом определяющий в карьере Евгении. Ее контент, как показали последние соревнования, сильно уступает лидерам мирового фигурного катания. Кроме того, на взрослый уровень перейдут владеющие четверными прыжками Александра Трусова и Анна Щербакова, что только усилит конкуренцию.

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В прошедшей сезоне тело Медведевой сильно изменилось, поэтому ей все труднее выполнять многие элементы. Например, она так и не смогла освоить тройной аксель — главное оружие Туктамышевой и японки Рики Кихиры. Теперь же Евгения сразу перейдет к более сложным элементам, четверным прыжкам. С нового сезона она планируют усложнять программу и четверными, и новыми каскадами.

«Жизнь всегда улучшается во всем, и фигурное катание тоже улучшается. Я готова совершенствоваться и знаю, что изучение четверных может занять несколько лет — так же, как было с тройными. Я не за один год выучила все тройные прыжки, и даже работа над одним тройным флипом заняла не один год, а целых три. Я также могу сделать несколько каскадов с риттбергером, например, не только риттбергер с сальховом, но эти каскады для меня намного сложнее, поэтому мне нужно работать над ними, чтобы сделать каскады более легкими в исполнении», — сказала Медведева.