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14 мая, источник: Sport24

«Загитова или Туктамышева? Обе!» Большое интервью Евгении Медведевой о соперницах и жизни в Канаде

А также о Владимире Путине, японском мате и идеальном свидании.

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева живет и тренируется в Канаде. Любой ее приезд в Россию — событие. Он подразумевает многочисленные участия в каких-либо мероприятиях. На днях на ютуб-канале «Макарена» вышло ее интервью, где фигуристка рассказала об Алине Загитовой, Владимире Путине, японском мате и идеальном свидании. Получилось интересно!

— Почему у тебя нет водительских прав?
— Потому что я боюсь, мне страшно.

— Лучшее, что с тобой случалось в 2019 году?
— Празднование Нового года. Я люблю Новый год. Встретила его в Москве, дома, поэтому это — лучшее событие. А в эту новогоднюю ночь меня дважды показывали по телевизору, в одно время.

— Лучшее, что когда-либо было создано человечеством?
— Буду банальной, и, возможно, это неправильно, но я скажу, что это iPhone.

— Если бы имени Женя или Евгения не существовало, какое бы имя ты себе выбрала?
— Алиса. У родителей было два варианта, как меня назвать: Алиса и Евгения.

— Самый крутой контакт в твоей телефонной книжке?
— У меня есть номер Сергея Зверева. Он мне еще сережки подарил.

— Самый крутой чувак, которого ты когда-либо посылала?
— Я могу сказать, кто это. Но не скажу.

— Самая дорогая вещь, которую ты себе покупала?
— Сумка от Louis Vuitton. Большая, багажная. Стоила 1500 долларов. Но это был подарок, поэтому мы платили пополам.

— Лучшее место на планете, где ты бывала?
— Япония.

— Если бы не Россия, где бы ты предпочла жить?
— Все равно в России. После завершения карьеры я буду жить дома, в России.

— Ты знаешь японский мат?
— Я не спец, мне изучение японского еще только предстоит. Но насколько я знаю, у них нет как такового матерного языка.

— Твое любимое ругательство на русском языке?
— Я стараюсь не материться, обычно говорю «Вашу мамашу!» А в Канаде я говорю «Oh, shit» или «What the ####».

— Фильм, который заставил тебя рыдать?
— «Звезда родилась».

— Жизнь в Канаде тремя словами?
— Спокойно, скучно, продуктивно.

— Почему все говорят, что в Канаде скучно?
— У меня тренировки заканчиваются где-то в четыре часа дня, я приезжаю домой, и мне абсолютно нечего делать. Слава богу, у меня появилось занятие, потому что я отказалась от мяса, от молочного и от рыбы. И для того, чтобы нормально питаться, мне нужно нормально готовить. Да, я веган.

— Что канадцы знают о России?
— Они знают, что у нас хорошая водка.

— Джастин Бибер или Райан Гослинг?
— Джастин Бибер.

— Три вещи в Канаде, которые лучше, чем в России?
— Крикет Клаб, вечно улыбающиеся счастливые люди, а вот с третьим сложно. Пускай это будет еда.

— Олимпийское золото или вечная молодость?
— Олимпийское золото. Я не хочу быть вечно молодой.

— Если бы сделала татуировку, что бы это было?
— Это где-то была бы маленькая перевернутая луна.

— Песня, которая у тебя на повторе?
— Билли Айлиш, «Bad Guy».

— А что-то из русскоязычного?
— Монеточка, «Каждый раз». Noize MC, «Из окна». T-Fest Х Скриптонит, «Ламбада».

— Твоя подруга отписалась от тебя в инстаграме. Как ты поступишь?
— Напишу в личку, спрошу «Че за?» и отпишусь от нее в ответ.

— Твой любимый бренд одежды?
— Nike.

— Что жестче — фигурное катание или футбол?
— Фигурное катание.

— Почему фанаты фигурного катания иногда жестче, чем фанаты «Спартака» или ЦСКА на дерби?
— За последние два года популярность фигурного катания возросла настолько, что никогда такого не было. Не знаю, что иногда происходит с психикой людей, люди просто сходят с ума иногда. Но получается, что на каждые 100 нормальных людей один-два ненормальных, но они понапишут столько комментов, что будет ощущение, что их реально много.

— Татьяна Тарасова, одним словом?
— Великая.

— Алина Загитова?
— Работяга. Я помню, как мы работали перед Олимпиадой. Сразу говорю: человек работает как не в себя.

— Елизавета Туктамышева?
— Веселая. По пустякам вообще не парится. Я у нее этому учусь.

— Юдзуру Ханю?
Винни-Пух.

— Как сильно по 10-балльной шкале жмет руку Владимир Путин?
— Восемь. Наверное, потому что я девушка.

— Что тебя в людях раздражает?
— Меня многое раздражает. Порой вообще люди раздражают, их существование. Ну, а если серьезно, то лень. А в себе раздражает открытость. Иногда я страдаю от этого.

— Если бы по щелчку можно было бы что-то изменить в своей внешности, что бы это было?
— Нос, где-то убрать, где-то добавить. А к пластике в целом отношусь положительно.

— У тебя есть фотография с Глушаковым. Расскажи об этом дне.
— Мы разговаривали о спорте, он много меня спрашивал про фигурное катание, как прошла Олимпиада.

— Дениса сейчас часто хейтят. Ты, как человек из фигурного катания, знаешь, каково это, когда тебя много обсуждают. Что бы ты посоветовала?
— Когда на меня было большое давление, я удаляла инстаграм. Это помогает.
Сейчас я сижу в «Инстаграме». У меня такой иммунитет выработался, что хоть что мне пиши, мне вообще все равно. Я посмотрю, посмеюсь, закрою. Но когда давление было большое: перед чемпионатом мира, перед началом сезона, во время сезона, когда были неудачи, я удаляла «Инстаграм» и читала книжки.

— Инстаграм или ВКонтакте?
— Инстаграм.

— Айфон или андроид?
— Айфон.

— Вотсапп или Телеграм?
— Телеграм.

— Ксения Собчак или Юрий Дудь?
— Собчак.

— Юрий Дудь или Иван Ургант?
— Ургант.

— Артем Дзюба или Александр Овечкин?
— Овечкин.

— Гарик Харламов или Тимур Батрутдинов?
— Батруха.

— Суши или борщ?
— Борщ.

— Щенки или котята?
— Щенки.

— Кристиан Костов или Брэд Питт?
— Кристиан Костов.

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— Загитова или Туктамышева?
— Обе.

— Бэтмен или Супермен?
— Супермен.

— «Игра престолов» или «Сейлор Мун?
— Не смотрела «Игру престолов», поэтому «Сейлор Мун».

— Быть лидером или следовать?
— Быть лидером.

— Написать парню, который нравится, первой или дождаться его действий?
— Я пишу первой. Это ужасно, но я пишу первой. Я не боюсь идти на контакт и общение первой.

— Кей-поп или русский рэп?
Кей-поп.

— Актер, в которого ты была влюблена в детстве?
— В 15−16 лет я посмотрела сериал «Флэш», и актер Грант Гастин — это просто боже. В инстаграм ему не писала, но у меня есть его автограф, мне фанатка подарила.

— Самый красивый мужчина на планете, кроме родных и близких?
— Чен из «EXO».

— Самая стильная женщина?
— В классическом стиле — Леди Ди. А на данный момент мне нравится, как одевается Билли Айлиш, это что-то новое. Она все время одевается в свободную одежду, я ее обожаю.

— Когда последний раз ходили на свидание?
— Два дня назад.

— Кто должен платить на свиданиях?
— Я все время упираюсь, но считаю, что все равно должен платить парень. Мне жутко стыдно, когда мне дарят дорогие подарки, когда за меня платят какой-то большой счет в ресторане.

— Лучшая идея для первого свидания?
— Я люблю романтику, я очень сентиментальный человек. И, наверное, это такое сезонное предложение… Новогодняя Красная площадь — это лучшее, что может быть.

— Что тебя бесит в женщинах?
— Женщина должна быть немного завистливой, хитрой, стервозной это женская натура. Но меня бесит такие манерные фразы: «Ну, я не знаю, я, наверное, не пойду».

— Как понять, что парень тебя любит?
— Честно, не знаю. Мне, наверное, надо еще пожить.

— Твой источник силы?
— Вера во что-либо: светлое будущее, в родных, близких, друзей, добро. На данный момент это вера в себя.

— Писала когда-нибудь любовное стихотворение?
— Я написала за всю жизнь всего три стихотворения, потому что стихи не очень люблю. Для меня что-то ненормальное, когда говоришь в рифму, для меня это что-то искусственное, непонятное. Одно из моих стихотворений было именно на романтическую любовную тему. Не знаю, на сколько страниц, минут 10 его читать нужно.

— Последняя философская тема, над которой ты размышляла?
— Что происходит, когда планета попадает в Черную дыру, уменьшается или расщепляется, или еще что-то. Я знаю, что могу об этом почитать в интернете, но так неинтересно.

— Назови случайный факт о космосе.
— Мне фанаты подарили сертификат о том, что где-то там летает звезда по имени Медведева.

— В спорте есть термин MVP. Кого бы ты назвала MVP планеты Земля прямо сейчас?
— Такого человека нет.

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