Российская фигуристка Косторная представила музыку к программам на следующий сезон

Нынешний сезон стал последним для 15-летней фигуристки на юниорском уровне. Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Александра Трусова, Анна Щербакова и Косторная с сезона-2019/20 перейдут во взрослое катание.
«В новом сезоне в своей короткой программе я буду в образе Беллы из фильма “Сумерки”, — написала Косторная. — Музыка к программе: Blue Foundation — Eyes On Fire, Muse — Supermassive Black Hole. В произвольной я растворюсь в музыке композитора Dario Marianelli — No One Ever Called Me That».
Фигуристка уже представляла номер под саундтрек из «Сумерек» на шоу Тутберидзе в Краснодаре, которое прошло в конце апреля.
Косторная является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Она дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды. Кроме того, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. Ей принадлежит действующий рекорд среди юниоров в короткой программе — 76,32 балла.