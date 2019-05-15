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15 мая, источник: ТАСС

Российская фигуристка Косторная представила музыку к программам на следующий сезон

ТАСС, 15 мая. Российская фигуристка Алена Косторная выбрала музыку к короткой и произвольной программам на предстоящий сезон. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Нынешний сезон стал последним для 15-летней фигуристки на юниорском уровне. Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что Александра Трусова, Анна Щербакова и Косторная с сезона-2019/20 перейдут во взрослое катание.

«В новом сезоне в своей короткой программе я буду в образе Беллы из фильма “Сумерки”, — написала Косторная. — Музыка к программе: Blue Foundation — Eyes On Fire, Muse — Supermassive Black Hole. В произвольной я растворюсь в музыке композитора Dario Marianelli — No One Ever Called Me That».

Во время загрузки произошла ошибка.

Фигуристка уже представляла номер под саундтрек из «Сумерек» на шоу Тутберидзе в Краснодаре, которое прошло в конце апреля.

Косторная является победительницей двух этапов юниорского Гран-при прошлого сезона, а также обладательницей золота финала серии. Она дважды выступала на взрослых чемпионатах России и оба раза завоевывала бронзовые награды. Кроме того, в сезоне-2017/18 она стала второй на чемпионате мира среди юниоров. Ей принадлежит действующий рекорд среди юниоров в короткой программе — 76,32 балла.

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