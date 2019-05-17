Плющенко похвастался домашней редиской и цветущими яблонями
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал на странице в Instagram видео, снятое в его загородном доме, и показал подписчикам свой урожай.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал на странице в Instagram видео, снятое в его загородном доме, и показал подписчикам свой урожай.
«Яблони в цвету во дворе, редиска на грядках заколосилась!» — написал прославленный фигурист.
Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры в 2014 году. Сейчас он занимается тренерской деятельностью.