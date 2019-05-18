С днем рождения, Кармен! Алине Загитовой — 17
К 17 годам она завоевала все титулы в мировом фигурном катании.
К 17 годам она завоевала все титулы в мировом фигурном катании.
18 мая День рождения празднует олимпийская чемпионка Алина Загитова. В этот день обычно подводят итоги и вспоминают самые значимые в жизни события. Самым громким в карьере ученицы Этери Тутберидзе стал сезон 2017/2018, в котором Алина выиграла свой главный титул — олимпийский. Однако,
Давление после Олимпийских игр, когда взрослые уважаемые люди говорили чуть ли не о случайности победы. Период роста и физиологических изменений, усталость после сложного олимпийского сезона, которая разрушила многие карьеры. Проигранные в пух и прах главные старты и провальные выступления. А еще — слава, обрушившаяся на юную девушку, и ответственность за четвероногого друга, подаренного
Сегодня Алина отмечает 17-летие, а «СЭ вспоминает главные для фигуристки события в неоднозначном сезоне, который увенчался
Открытые прокаты, на которых Загитова представила новые программы сезона — «Призрак оперы» и «Кармен». «Классика, ничего необычного, где развитие?», — недовольно отзывались болельщики. Алина была не в лучшей форме, да и падения смазали впечатление. Уже через две недели фигуристка ответила скептикам впечатляющей победой на турнире «Nebelhorn Trophy» и блестяще исполненными программами.
На этапе «Гран-При» в Финляндии Алина допустила серьезную ошибку в короткой программе, в произвольной отыгралась. Победа состоялась, но разница в 10 баллов по сравнению с турниром в Оберсдорфе дала понять, что доминирования олимпийской чемпионки над соперницами не будет. Московский этап Загитова выиграла без критичных ошибок, с запасом опередив конкуренток и обеспечила себе выход в финал серии. В Ванкувере, где проходил Финал «Гран-При», Алина проиграла японской фигуристке Рике Кихире. После короткой Загитова занимала второе место. Ошибка в каскаде, где вместо тройного лутца спортсменка исполнила лишь одинарный, и исполненный Кихирой тройной аксель, не позволили Алине обойти японку в произвольной.
Этот старт спортсмены называют самым нервным. Ведь на нем разыгрываются путевки на главные старты сезона и определяется состав сборной. На чемпионате России должна была состояться первая после Олимпиады очная дуэль Алины с Евгенией Медведевой. Именно психология подвела обеих. Подогреваемое соперничество, неуверенность в своих силах или боязнь подвести тренера (в семье которой накануне произошла трагедия — ушла из жизни мама). Все это не могло не сказаться на выступлении. Для Алины турнир в Саранске стал таким же провальным, как и чемпионат мира-2018 в Милане. После исполнения «Призрака оперы», казалось, что судьба золота определена.
Но Загитова допустила сразу несколько ошибок в произвольной, 12 позиция после проката и только пятое место в итоговом протоколе. Сложно представить, как тяжело далось это поражение, особенно если учесть, что весь пьедестал почеты заняли юные подруги Алины по команде — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.
Как стало известно позже, помимо психологического, страдало и физическое состояние Загитовой. На чемпионате она выступала с ужасным ожогом на ноге.
В Минске сценарий повторился. Короткую программу Алина накатала на 75 баллов и захватила лидерство, хотя судьи нашли в этот раз недокрут на коронном элементе — тройной
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В начале марта в Москве состоялся фестиваль «Сакура», который проходил в рамках года Японии в России. Загитова приняла в нем участие по приглашению Правительства Японии вместе со своей собакой Масару. Конечно, событие приятное, но крайне ответственное. Масару изначально была не просто подарком и домашним любимцем, но и символом дружбы двух стран. Даже на таком развлекательном событии, Алина должна была держаться достойно и не расслабляться.
Долгие рассуждения, кто же должен поехать на чемпионат мира и выбор между Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой, сместили фокус внимания от олимпийской чемпионки. В победу Алины практически не верили, а фаворитками называли японок. Три подряд важных старта, проигранных Загитовой, казались приговором. И вот, развязка сезона в Сайтаме. На лед вышла Загитова, атмосфера накалилась до предела. Говорят, что тренеры и близкие спортсмена могут понять, как сложится прокат просто взглянув ему в глаза во время стартовой позы. В этот день по взгляду Алины весь мир понял, что из этой битвы она выйдет победительницей. С последним аккордом «Кармен» зал взрывается, а Загитова закрывает глаза руками.
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Победа, за которой стоит немыслимое преодоление. За бортиком фигуристка попадает в объятия Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. А несколько минут спустя на табло появляются оценки — 237,5. Чемпионка мира! Сложнейший постолимпийский сезон закончился, как хорошая сказка. Загитова стала первой в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.
Теперь Алине 17. И год, предшествующий совершеннолетию, готовит для нее новые испытания. Главное из них соперничество за место в сборной с перешедшими из юниорок ученицами Этери Тутберидзе.
Анастасия Завьялова