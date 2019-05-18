С днем рождения, Кармен! Алине Загитовой — 17

Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.05
Бордо0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
18.05
Генгам2
Ним2
Футбол. Зарубежный
18.05
Лилль5
Анже0
Футбол. Зарубежный
18.05
Лион4
Кан0
Футбол. Зарубежный
18.05
Монако2
Амьен0
Футбол. Зарубежный
18.05
Монпелье1
Нант1
Футбол. Зарубежный
18.05
ПСЖ4
Дижон0
Футбол. Зарубежный
18.05
Сент-Этьен3
Ницца0
Футбол. Зарубежный
18.05
Страсбур0
Ренн2
Футбол. Зарубежный
18.05
Тулуза2
Марсель5
Футбол. Зарубежный
18.05
Алавес2
Жирона1
Футбол. Зарубежный
18.05
Сельта2
Райо Вальекано2
Футбол. Зарубежный
18.05
Уэска2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
18.05
Сассуоло0
Рома0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Великобритания1
Словакия7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Швеция4
Швейцария3
Футбол. Премьер-лига
18.05
Крылья Советов1
Спартак2
Футбол. Зарубежный
18.05
Дженоа1
Кальяри1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Канада8
Германия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Италия1
Норвегия7
Футбол. Зарубежный
18.05
Эспаньол2
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
18.05
Хетафе2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
18.05
Севилья2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
18.05
Вальядолид0
Валенсия2
Футбол. Премьер-лига
18.05
ЦСКА1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
18.05
Бавария5
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
18.05
Шальке-040
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
18.05
Боруссия М0
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
18.05
Герта1
Байер5
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер2
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
18.05
Фрайбург5
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
18.05
Майнц4
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
18.05
Вольфсбург8
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
18.05
Фортуна Д2
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
18.05
Удинезе3
СПАЛ2
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Факел
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
18.05
Уфа0
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
18.05
Леванте2
Атлетико2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
Локомотив
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Дания1
США7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18.05
Латвия1
Россия3
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
16Сборная России обыграла чехов
13Финиш чемпионской гонки Англии: триумф «Сити», грусть «Ливерпуля»
18 мая, источник: Спорт-Экспресс

С днем рождения, Кармен! Алине Загитовой — 17

К 17 годам она завоевала все титулы в мировом фигурном катании.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

18 мая День рождения празднует олимпийская чемпионка Алина Загитова. В этот день обычно подводят итоги и вспоминают самые значимые в жизни события. Самым громким в карьере ученицы Этери Тутберидзе стал сезон 2017/2018, в котором Алина выиграла свой главный титул — олимпийский. Однако, по-настоящему важным и драматичным стал для Загитовой именно прошлый год ее жизни. Из юниорки-попрыгунчика она превратилась в закаленного бойца.

Давление после Олимпийских игр, когда взрослые уважаемые люди говорили чуть ли не о случайности победы. Период роста и физиологических изменений, усталость после сложного олимпийского сезона, которая разрушила многие карьеры. Проигранные в пух и прах главные старты и провальные выступления. А еще — слава, обрушившаяся на юную девушку, и ответственность за четвероногого друга, подаренного премьер-министром Японии. Трагедия в семье тренера. Все это способно загнать в угол любого взрослого, не то что 16-летнюю девочку. Загитову этот труднейший год закалил. Она стала взрослее и сильнее, а главное — не сошла с дистанции, как многие ее предшественницы.

Сегодня Алина отмечает 17-летие, а «СЭ вспоминает главные для фигуристки события в неоднозначном сезоне, который увенчался хэппи-эндом на чемпионате мира в Сайтаме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Начало сезона

Открытые прокаты, на которых Загитова представила новые программы сезона — «Призрак оперы» и «Кармен». «Классика, ничего необычного, где развитие?», — недовольно отзывались болельщики. Алина была не в лучшей форме, да и падения смазали впечатление. Уже через две недели фигуристка ответила скептикам впечатляющей победой на турнире «Nebelhorn Trophy» и блестяще исполненными программами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Серия Гран-При 

На этапе «Гран-При» в Финляндии Алина допустила серьезную ошибку в короткой программе, в произвольной отыгралась. Победа состоялась, но разница в 10 баллов по сравнению с турниром в Оберсдорфе дала понять, что доминирования олимпийской чемпионки над соперницами не будет. Московский этап Загитова выиграла без критичных ошибок, с запасом опередив конкуренток и обеспечила себе выход в финал серии. В Ванкувере, где проходил Финал «Гран-При», Алина проиграла японской фигуристке Рике Кихире. После короткой Загитова занимала второе место. Ошибка в каскаде, где вместо тройного лутца спортсменка исполнила лишь одинарный, и исполненный Кихирой тройной аксель, не позволили Алине обойти японку в произвольной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат России

Этот старт спортсмены называют самым нервным. Ведь на нем разыгрываются путевки на главные старты сезона и определяется состав сборной. На чемпионате России должна была состояться первая после Олимпиады очная дуэль Алины с Евгенией Медведевой. Именно психология подвела обеих. Подогреваемое соперничество, неуверенность в своих силах или боязнь подвести тренера (в семье которой накануне произошла трагедия — ушла из жизни мама). Все это не могло не сказаться на выступлении. Для Алины турнир в Саранске стал таким же провальным, как и чемпионат мира-2018 в Милане. После исполнения «Призрака оперы», казалось, что судьба золота определена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но Загитова допустила сразу несколько ошибок в произвольной, 12 позиция после проката и только пятое место в итоговом протоколе. Сложно представить, как тяжело далось это поражение, особенно если учесть, что весь пьедестал почеты заняли юные подруги Алины по команде — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как стало известно позже, помимо психологического, страдало и физическое состояние Загитовой. На чемпионате она выступала с ужасным ожогом на ноге.

Чемпионат Европы

В Минске сценарий повторился. Короткую программу Алина накатала на 75 баллов и захватила лидерство, хотя судьи нашли в этот раз недокрут на коронном элементе — тройной лутц-тройной риттбергер. А вот «Кармен» снова не удалась, Загитова допустила ошибки и получила только серебро, уступив соотечественнице Софье Самодуровой. В группе Тутберидзе такой результат принято считать провалом. После европейского первенства складывалось ощущение, что силы покинули Алину, и она не сможет больше бороться.

Смотрите также: Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Масару

В начале марта в Москве состоялся фестиваль «Сакура», который проходил в рамках года Японии в России. Загитова приняла в нем участие по приглашению Правительства Японии вместе со своей собакой Масару. Конечно, событие приятное, но крайне ответственное. Масару изначально была не просто подарком и домашним любимцем, но и символом дружбы двух стран. Даже на таком развлекательном событии, Алина должна была держаться достойно и не расслабляться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира

Долгие рассуждения, кто же должен поехать на чемпионат мира и выбор между Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой, сместили фокус внимания от олимпийской чемпионки. В победу Алины практически не верили, а фаворитками называли японок. Три подряд важных старта, проигранных Загитовой, казались приговором. И вот, развязка сезона в Сайтаме. На лед вышла Загитова, атмосфера накалилась до предела. Говорят, что тренеры и близкие спортсмена могут понять, как сложится прокат просто взглянув ему в глаза во время стартовой позы. В этот день по взгляду Алины весь мир понял, что из этой битвы она выйдет победительницей. С последним аккордом «Кармен» зал взрывается, а Загитова закрывает глаза руками.

Смотрите также: Алина Загитова вернулась в Россию после чемпионата мира

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Победа, за которой стоит немыслимое преодоление. За бортиком фигуристка попадает в объятия Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. А несколько минут спустя на табло появляются оценки — 237,5. Чемпионка мира! Сложнейший постолимпийский сезон закончился, как хорошая сказка. Загитова стала первой в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь Алине 17. И год, предшествующий совершеннолетию, готовит для нее новые испытания. Главное из них соперничество за место в сборной с перешедшими из юниорок ученицами Этери Тутберидзе.

Анастасия Завьялова

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
У России творит одно звено. Когда мы увидим чудеса от других?
ЦСКА выиграл, но опять потерял Влашича
Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии, кто тут главный
«Манчестер Сити» выиграл все в Англии. Такого никогда не было
Швеция обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа ЧМХ
Валидол вместо спокойствия. Как «Спартак» обыграл «Крылья»
Сборная Словакии забила семь шайб Великобритании в матче ЧМХ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь