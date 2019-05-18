С днем рождения, Кармен! Алине Загитовой — 17

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18 мая День рождения празднует олимпийская чемпионка Алина Загитова. В этот день обычно подводят итоги и вспоминают самые значимые в жизни события. Самым громким в карьере ученицы Этери Тутберидзе стал сезон 2017/2018, в котором Алина выиграла свой главный титул — олимпийский. Однако, по-настоящему важным и драматичным стал для Загитовой именно прошлый год ее жизни. Из юниорки-попрыгунчика она превратилась в закаленного бойца.

Давление после Олимпийских игр, когда взрослые уважаемые люди говорили чуть ли не о случайности победы. Период роста и физиологических изменений, усталость после сложного олимпийского сезона, которая разрушила многие карьеры. Проигранные в пух и прах главные старты и провальные выступления. А еще — слава, обрушившаяся на юную девушку, и ответственность за четвероногого друга, подаренного премьер-министром Японии. Трагедия в семье тренера. Все это способно загнать в угол любого взрослого, не то что 16-летнюю девочку. Загитову этот труднейший год закалил. Она стала взрослее и сильнее, а главное — не сошла с дистанции, как многие ее предшественницы.

Сегодня Алина отмечает 17-летие, а «СЭ вспоминает главные для фигуристки события в неоднозначном сезоне, который увенчался хэппи-эндом на чемпионате мира в Сайтаме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvYKSbzppl1/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvYKSbzppl1/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BvYKSbzppl1/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-24T04:23:26+00:00">23 Мар 2019 в 9:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Начало сезона

Открытые прокаты, на которых Загитова представила новые программы сезона — «Призрак оперы» и «Кармен». «Классика, ничего необычного, где развитие?», — недовольно отзывались болельщики. Алина была не в лучшей форме, да и падения смазали впечатление. Уже через две недели фигуристка ответила скептикам впечатляющей победой на турнире «Nebelhorn Trophy» и блестяще исполненными программами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UZO0SvHkEHc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Серия Гран-При

На этапе «Гран-При» в Финляндии Алина допустила серьезную ошибку в короткой программе, в произвольной отыгралась. Победа состоялась, но разница в 10 баллов по сравнению с турниром в Оберсдорфе дала понять, что доминирования олимпийской чемпионки над соперницами не будет. Московский этап Загитова выиграла без критичных ошибок, с запасом опередив конкуренток и обеспечила себе выход в финал серии. В Ванкувере, где проходил Финал «Гран-При», Алина проиграла японской фигуристке Рике Кихире. После короткой Загитова занимала второе место. Ошибка в каскаде, где вместо тройного лутца спортсменка исполнила лишь одинарный, и исполненный Кихирой тройной аксель, не позволили Алине обойти японку в произвольной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrLFRKfHDzk/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrLFRKfHDzk/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrLFRKfHDzk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Фигурное катание России (@ruskating)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-09T16:23:52+00:00">9 Дек 2018 в 8:23 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат России

Этот старт спортсмены называют самым нервным. Ведь на нем разыгрываются путевки на главные старты сезона и определяется состав сборной. На чемпионате России должна была состояться первая после Олимпиады очная дуэль Алины с Евгенией Медведевой. Именно психология подвела обеих. Подогреваемое соперничество, неуверенность в своих силах или боязнь подвести тренера (в семье которой накануне произошла трагедия — ушла из жизни мама). Все это не могло не сказаться на выступлении. Для Алины турнир в Саранске стал таким же провальным, как и чемпионат мира-2018 в Милане. После исполнения «Призрака оперы», казалось, что судьба золота определена.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LEJX3EveUzY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но Загитова допустила сразу несколько ошибок в произвольной, 12 позиция после проката и только пятое место в итоговом протоколе. Сложно представить, как тяжело далось это поражение, особенно если учесть, что весь пьедестал почеты заняли юные подруги Алины по команде — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrvBWGfhx6i/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrvBWGfhx6i/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrvBWGfhx6i/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-23T15:22:15+00:00">23 Дек 2018 в 7:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как стало известно позже, помимо психологического, страдало и физическое состояние Загитовой. На чемпионате она выступала с ужасным ожогом на ноге.

Чемпионат Европы

В Минске сценарий повторился. Короткую программу Алина накатала на 75 баллов и захватила лидерство, хотя судьи нашли в этот раз недокрут на коронном элементе — тройной лутц-тройной риттбергер. А вот «Кармен» снова не удалась, Загитова допустила ошибки и получила только серебро, уступив соотечественнице Софье Самодуровой. В группе Тутберидзе такой результат принято считать провалом. После европейского первенства складывалось ощущение, что силы покинули Алину, и она не сможет больше бороться.

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Масару

В начале марта в Москве состоялся фестиваль «Сакура», который проходил в рамках года Японии в России. Загитова приняла в нем участие по приглашению Правительства Японии вместе со своей собакой Масару. Конечно, событие приятное, но крайне ответственное. Масару изначально была не просто подарком и домашним любимцем, но и символом дружбы двух стран. Даже на таком развлекательном событии, Алина должна была держаться достойно и не расслабляться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BumCBTsltYG/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BumCBTsltYG/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BumCBTsltYG/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-04T17:09:10+00:00">4 Мар 2019 в 9:09 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира

Долгие рассуждения, кто же должен поехать на чемпионат мира и выбор между Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой, сместили фокус внимания от олимпийской чемпионки. В победу Алины практически не верили, а фаворитками называли японок. Три подряд важных старта, проигранных Загитовой, казались приговором. И вот, развязка сезона в Сайтаме. На лед вышла Загитова, атмосфера накалилась до предела. Говорят, что тренеры и близкие спортсмена могут понять, как сложится прокат просто взглянув ему в глаза во время стартовой позы. В этот день по взгляду Алины весь мир понял, что из этой битвы она выйдет победительницей. С последним аккордом «Кармен» зал взрывается, а Загитова закрывает глаза руками.

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Победа, за которой стоит немыслимое преодоление. За бортиком фигуристка попадает в объятия Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. А несколько минут спустя на табло появляются оценки — 237,5. Чемпионка мира! Сложнейший постолимпийский сезон закончился, как хорошая сказка. Загитова стала первой в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZZ_KzcXd1N8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь Алине 17. И год, предшествующий совершеннолетию, готовит для нее новые испытания. Главное из них соперничество за место в сборной с перешедшими из юниорок ученицами Этери Тутберидзе.