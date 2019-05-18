Тарасова пожелала Загитовой на 17-летие новых свершений на благо Родины
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения российскую фигуристку Алину Загитову, которой сегодня, 18 мая, исполнилось 17 лет.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения российскую фигуристку Алину Загитову, которой сегодня, 18 мая, исполнилось 17 лет.
«Самое главное у нее есть: мама, папа, сестра, тренер прекрасный, титулы есть. Я хочу ей пожелать здоровья и продолжения той жизни, в которой она живет. Новых побед, новых свершений на благо себе и Родины. Прекрасной творческой жизни, интересной творческой работы навсегда!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Анной Ломакиной.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях; чемпионка мира 2019 года; чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года.