Тарасова пожелала Загитовой на 17-летие новых свершений на благо Родины

«Самое главное у нее есть: мама, папа, сестра, тренер прекрасный, титулы есть. Я хочу ей пожелать здоровья и продолжения той жизни, в которой она живет. Новых побед, новых свершений на благо себе и Родины. Прекрасной творческой жизни, интересной творческой работы навсегда!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Анной Ломакиной.