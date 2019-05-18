Трусова о награде ЕОК: Приятно, что мои старания были высоко оценены

«Очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня. Заниматься любимым делом — это великое счастье, осознавать, что-то, как я занимаюсь любимым делом, ценится любителями и профессионалами этого дела — приятно вдвойне! Спасибо большое за оказанную мне поддержку», — написала Трусова на своей странице в Instagram.

«Фигурное катание началось для меня с раннего детства, и оно ежедневно со мной всю мою жизнь. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И за такое счастье — заниматься любимым делом — я очень благодарна своим родителям, которые так верили в меня, что помогли мне следовать своей мечте. Я очень благодарна каждому своему тренеру, вложившему в меня свои усилия и потратившему на меня свое время. Благодаря каждому их слову, я — та, кто я есть сейчас и продолжаю работать над собой», — добавила россиянка.