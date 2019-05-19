СМИ: Загитову могут оштрафовать за езду без прав
Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова может получить штраф за вождение без прав и не пристегнутый ремень безопасности, сообщает «Комсомольская правда».
Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова может получить штраф за вождение без прав и не пристегнутый ремень безопасности, сообщает «Комсомольская правда».
По информации СМИ, материалы о нарушении направлены в Ленинский район Ижевска .
— Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, — приводит слова
17-летняя Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.