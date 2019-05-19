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19 мая, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Загитову могут оштрафовать за езду без прав

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова может получить штраф за вождение без прав и не пристегнутый ремень безопасности, сообщает «Комсомольская правда».

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Источник: Reuters

По информации СМИ, материалы о нарушении направлены в Ленинский район Ижевска .

— Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, — приводит слова пресс-службы МВД по Удмуртии «Комсомольская правда».

17-летняя Загитова также является чемпионкой Европы-2018 и чемпионкой мира-2019.

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Алина Загитова - чемпионка мира!
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