СМИ: Загитову могут оштрафовать за езду без прав

По информации СМИ, материалы о нарушении направлены в Ленинский район Ижевска .

— Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства, — приводит слова пресс-службы МВД по Удмуртии «Комсомольская правда».