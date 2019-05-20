ГИБДД проверяет видео, где олимпийская чемпионка Загитова находится за рулем без прав

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<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-41561549&id=456248318&hash=ae46fe9b493d85b9&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«По факту обращения о видео с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (“Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством”), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», — сообщили в республиканском МВД.

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18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. Видео, на кадрах которого спортсменка находится за рулем автомобиля, было опубликовано фигуристкой в социальных сетях в начале мая, когда ей было 16 лет.

В Госавтоинспекции ТАСС пояснили, что проверка может длиться до двух месяцев.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего: время и место», — сказал собеседник агентства. Штраф за данное нарушение может составить от 5 до 15 тыс. рублей.