Переехавшая в Канаду Медведева обратилась за помощью к российскому хореографу

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По словам Авербуха, он давно работает и дружит с Медведевой. Он отметил, что фигуристка попросила его стать постановщиком короткой программы в новом сезоне. «В итоге программу мы сделали вместе, и сейчас Женя ее накатывает», — добавил хореограф.

Короткая программа Медведевой поставлена под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.

В 2018 году Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе и с тех пор тренируется в группе канадского специалиста Брайана Орсера. В прошлом сезоне она завоевала единственную награду — бронзовую медаль чемпионата мира, уступив ученицам группы Тутберидзе Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.