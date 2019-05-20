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20:00 (мск), источник: ТАСС

Авербух готов помогать Медведевой с программами до конца ее карьеры

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Хореограф Илья Авербух готов помогать двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с постановками соревновательных программ до тех пор, пока она не закончит спортивную карьеру. Об этом он заявил ТАСС.

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Авербух стал постановщиком короткой программы 19-летней фигуристки на следующий сезон. В качестве музыкального сопровождения была выбрана композиция группы Muse «Exogenesis: Symphony, Part 3».

«Программа поставлена на музыку группы Muse, мне кажется, она ей очень подходит. Она [Медведева] ее уже показала своему тренеру Брайану Орсеру и, со слов Жени и ее мамы, программа ему понравилась», — сказал Авербух.

«Работа над программой началась по инициативе Жени. Мы четыре года работали вместе, и помочь ей сейчас было делом чести. Я прекрасно понимаю, что предстоящий сезон для Жени будет еще сложнее, чем предыдущий, потому что в бой пойдут девочки из группы Этери Тутберидзе. Мы вместе начали этот путь, и было бы не по-мужски сейчас давать заднюю, будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься», — добавил хореограф.

Авербух поставил Медведевой программы, с которыми она победила на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов. Его программы фигуристка использовала и в олимпийский сезон, на Играх в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные награды. В минувшем сезоне спортсменка не обращалась к Авербуху за помощью в постановке программ.

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