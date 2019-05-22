«Меня вдохновляет Загитова»: кто такой Даниил Глейхенгауз

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Спортивный путь

Даниил родился в творческой семье. Отец Марк Глейхенгауз был режиссером и оператором, являлся членом Академии российского телевидения и обладателем ТЭФИ, а мать Людмила Шалашова танцевала на сцене Большого театра и рассчитывала, что сын пойдет по ее стопам.

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Однако сам мальчик, попав в четыре года на каток Стадиона юных пионеров, где тренировалась Ирина Слуцкая, раз и навсегда прикипел к фигурному катанию. Сначала родители отдали его в этот вид спорта для укрепления здоровья, но довольно быстро стало ясно, что парень перспективен, и занятия пошли по профессиональным рельсам.

В детстве Глейхенгауз занимался в Сокольниках у Марины Друзик и в «Олимпийском» у Виктора Кудрявцева, который сначала скептически отнесся к работе с мальчиком, но буквально через несколько месяцев пересмотрел решение и пригласил обратно в свою группу от Елены Водорезовой, к которой успели привести Даниила родители.

Благодаря матери, Глейхенгауз в детстве также ходил в хореографическую школу и хотя уверенно выбрал фигурное катание, когда пришло время просмотра в балетное училище, эти занятия не прошли даром и оказали большое влияние на всю его жизнь.

Карьера одиночника у юноши не получилась, хотя надежды он подавал. Пожалуй, главными достижениями Глейхенгауза остались победа на чемпионате России среди детей младшего возраста в сезоне-2002/2003 и золото в финале Кубка России-2004/05.

Став бронзовым призером юниорского чемпионата России, Даниил отобрался на юниорский чемпионат мира-2007, но занял там только 19-е место, получив по ходу соревнований травму голеностопа, которой не придал значения.

Как оказалось, зря. Спортсмену в итоге пришлось делать операцию и проходить полугодичную реабилитацию, после чего стало ясно, что конкурировать на высочайшем уровне он с такой ногой уже не сможет.

После 17-го места на взрослом чемпионате России-2008 и неудачных выступлениях на этапах и в финале Кубка России в следующем сезоне на семейном совете было принято решение о переходе в танцевальные пары.

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Работа с Авербухом

Глейхенгауз пришел в группу к Александру Жулину и встал в пару с Ксенией Коробковой. Дуэт выглядел довольно перспективно и выиграл пару не самых престижных по статусу, но неплохих по составу участников турниров.

Другое дело, что спортсмены попали в тяжелую ситуацию, своеобразную «пробку», так как в российском фигурном катании было много ярких танцевальных пар, составлявших своеобразную очередь, в которой Глейхенгауз и Коробкова были слишком далеко от сборной страны и участия в главных стартах.

Сам Даниил рассказывал потом, что за границей к их дуэту относились лучше, чем на родине.

А в 2010 году от онкологического заболевания скончался отец спортсмена, и Глейхенгауз, став перед необходимостью обеспечивать семью, принял решение закончить спортивную карьеру и перебрался на работу в шоу Ильи Авербуха.

Даниил сразу же стал одним из хореографов-репетиторов и принимал участие в многих постановках, включая знаменитую «Кармен» с Татьяной Навкой, Романом Костомаровым, Марией Петровой, Алексеем Тихоновым, Максимом Шабалиным и Аленой Леоновой, поставленной в 2015 году.

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Союз с Тутберидзе

После Олимпийских Игр в Сочи Авербух сообщил, что Этери Тутберидзе, только что приведшая Юлию Липницкую к золоту в командных соревнованиях Олимпиады, где девочка откатала просто потрясающе, после чего не справилась с личным турниром, ищет специалиста по скольжению.

Интересно, что Глейхенгаузу с предложением о сотрудничестве первой позвонила сама Тутберидзе, и именно пересмотр программы Липницкой был его первым заданием, однако сама спортсменка идеи нового хореографа восприняла в штыки и вообще вскоре закончила с опостылевшим ей за годы бесконечных тренировок фигурным катанием.

Прорыв для Даниила как хореографа случился в работе с считавшимся одним из самых перспективных учеников Тутберидзе Адьяном Питкеевым, когда тот с поставленной Глейхенгаузом программой в 2015 году на этапе Гран-при в Москве занял второе место после знаменитого испанца Хавьера Фернандеса.

После этого главный тренер «Хрустального» стала больше доверять молодому хореографу, а тот вынужден был прекратить сотрудничество с Авербухом и полностью сосредоточиться на школе «Самбо-70».

О чем Глейхенгауз, конечно же, не жалеет, ведь у Тутберидзе он стал безоговорочно главным хореографом и, пожалуй, самым знаменитым постановщиком программ в стране. Без него уже сложно представить угол Kiss & Cry, где спортсменки и спортсмены группы Этери Георгиевны вместе со своими тренерами ожидают оценок на соревнованиях.

Погружение в программы

Глейхенгауз отличается индивидуальным подходом к каждому спортсмену и спортсменке. В работе с Алиной Загитовой он использовал не подошедшие Липницкой наработки, когда ставил ей знаменитую короткую программу «Черный лебедь», с которой она выиграла Олимпиаду в Пхенчхане.

При этом специально для Алины он разработал сложнейшую дорожку шагов, ставшую одним из ее фирменных знаков, а в произвольной программе вообще начал работу со второй части, где Загитова исполняла все прыжки.

Глейхенгауз стал первым хореографом в фигурном катании, который так акцентированно разложил все прыжки спортсменки в музыкальное сопровождение, что значительно усилило эффект от ее проката.

Яркой была и работа с Евгенией Медведевой, когда двукратная чемпионка мира еще не ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Например, во время отдыха в Доминикане Глейхенгауз вместе со своей девушкой (предположительно, бывшей фигуристкой Дарьей Казючиц) пересмотрел аниме-сериал «Сейлор Мун», любимый Медведевой, чтобы поставить ей под музыку из него программу, с которой спортсменка потом блеснула в Японии на командном чемпионате мира.

Также для Медведевой Глейхенгауз делал программу под Paroles, чтобы развеять миф о том, что Евгения повторяется в своих образах.

Сейчас он работает со всеми ведущими спортсменками Тутберидзе, говорит, что его вдохновляет Загитова, но продолжает индивидуально подходить к сотрудничеству с каждой спортсменкой, выбирая для них акценты.

В успехах Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой, которые в новом сезоне ворвутся во взрослое катание, достаточно велика заслуга Глейхенгауза.