Медведева рассказала, что ей нравится в канадских болельщиках
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала про общение с канадскими болельщикам. Она тренируется под руководством специалиста из Канады Брайана Орсера.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала про общение с канадскими болельщикам. Она тренируется под руководством специалиста из Канады Брайана Орсера.
— Большинство канадских болельщиков очень вежливые. Мне очень нравится, как они говорят со мной. Они не прикасаются ко мне, не переходят границу, — сказала Медведева в интервью The Permanent Rain Press. — Это круто, потому что я могу общаться с ними как обычный человек. Я чувствую себя комфортно, мне нравится общаться с ними.
19-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиады.