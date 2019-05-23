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20:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева рассказала, что ей нравится в канадских болельщиках

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала про общение с канадскими болельщикам. Она тренируется под руководством специалиста из Канады Брайана Орсера.

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— Большинство канадских болельщиков очень вежливые. Мне очень нравится, как они говорят со мной. Они не прикасаются ко мне, не переходят границу, — сказала Медведева в интервью The Permanent Rain Press. — Это круто, потому что я могу общаться с ними как обычный человек. Я чувствую себя комфортно, мне нравится общаться с ними.

19-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиады.

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