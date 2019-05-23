Медведева рассказала, что ей нравится в канадских болельщиках

— Большинство канадских болельщиков очень вежливые. Мне очень нравится, как они говорят со мной. Они не прикасаются ко мне, не переходят границу, — сказала Медведева в интервью The Permanent Rain Press. — Это круто, потому что я могу общаться с ними как обычный человек. Я чувствую себя комфортно, мне нравится общаться с ними.