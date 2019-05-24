Побег из России: пять фигуристок-юниорок, сменивших спортивное гражданство

Екатерина Куракова
Куракова будет кататься за новую страну на международных турнирах после июня. К тому времени завершится 12-месячный карантин — это обязательное условие Международного союза конькобежцев (ISU) при смене спортивного гражданства. Оно распространяется на фигуристов, которые уже выступали за родную сборную на высоком уровне. Екатерина как раз из таких — бывшая подопечная Инны Гончаренко выигрывала соревнования в немецком Оберстдорфе, Минске и польском Торуне.
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Кроме того, для получения разрешения на смену страны фигурист должен:
- Прожить в этой стране не менее года;
- Иметь разрешение от национальной федерации (ФФККР) на смену спортивного гражданства. По Кураковой Россия и Польша договорились быстро — срок карантина составил год. Предпочти фигуристка США или Канаду, срок бы удвоился;
- Этот пункт касается спортивных и танцевальных пар: один из партнеров должен быть гражданином той страны, национальную федерацию которой дуэт представляет.
У Кураковой все юридические вопросы улажены. В течение года она поддерживала форму, между делом став чемпионкой Польши среди юниоров и победителем во взрослом чемпионате четырех стран, где соревновались лучшие фигуристки Венгрии, Словакии и Чехии. Второй турнир Екатерина выиграла с гигантским отрывом в 33 балла. Представляете такое в России? Конкуренция на всех уровнях в нашей стране сумасшедшая — это и стало основной причиной ухода Кураковой.
«Если правила игры не позволяют мне выиграть, то я меняю правила», — почти год назад написала фигуристка у себя в Instagram.
Очевидно, что Куракова и ее родители (именно они настояли на переходе) держат в уме Олимпиаду 2022 года в Пекине. Отобраться туда от Польши гораздо проще. Выступая за Россию, Екатерина выносила всех на второразрядных Tallinn Trophy и Bavarian Open, но ни разу не попадала даже на юниорские этапы Гран-при.
Будет хорошо, если я объясню свой переход так: например, есть замечательный хирург, он может и хочет спасать жизни людей. Приходит этот хирург устраиваться на работу в больницу, а там все знают, что он хороший и талантливый, но у них в больнице нет свободных мест… Ну совсем нет. Тогда этот хирург идет и устраивается на работу в другую больницу и спасает людей там.
Екатерина Кураковапольская фигуристка
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Да, она талантлива и с 14 лет крутит сложнейшие четверные прыжки (в частности, сальхов, а также каскад «4+3»), которые на взрослых соревнованиях пока не исполнил никто, а на юниорских — только ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова. Но нежелание угодить в мясорубку во взрослой лиге (Загитова, Медведева, Туктамышева, Самодурова и другие уходить никуда не собираются) все-таки перевесило — проще спокойно и планомерно готовиться к главному старту в своей жизни. Пусть и под флагом другой страны.
Тем более что все условия есть. Сейчас Куракова тренируется у канадца Брайана Орсера, который работает также с Евгенией Медведевой. Все занятия в легендарном Toronto Cricket Skating & Curling Club оплачивают спонсоры.
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Многие скажут: это предательство. Екатерина же отреагирует так: «Фигурное катание — это искусство, а оно не имеет национальности».
Анна Кузьменко
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Все изменилось во время проката произвольной программы на открытом первенстве Москвы — 2017. Неудачное приземление, травма, непопадание в юниорскую сборную и на этапы Гран-при — все это подтолкнуло Кузьменко задуматься о катании за другую страну. Год спустя ее взяла к себе Франция: там есть возможность учиться (благо в тех краях проживают родственники), а главное — продлить карьеру в спорте.
Тренируется Кузьменко в той же группе, что и Ксения Синицына, — у Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой. В минувшем сезоне Анна заняла 15-е место на чемпионате мира среди юниоров, а также выиграла первенство Франции, входила в десятку на этапах Гран-при в Армении (восьмое место) и Австрии (шестое).
Екатерина Рябова
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Еще одна девочка, сменившая страну ради выступлений на международных соревнованиях, Рябова начинала тренироваться под руководством отца. В 2015-м перешла в «Самбо-70» к Сергею Давыдову, через год — к Евгению Плющенко и Александру Волкову в академию двукратного олимпийского чемпиона. В свои 15 она стала самой молодой участницей чемпионата Европы в Минске. И вышло неплохо: после короткой программы ей удалось удивить многих седьмым местом, однако произвольную Екатерина откатала чуть хуже — 12-й итоговый результат. На ЧМ в Сайтаме Рябова заняла 13-е место. Очень интересно понаблюдать за ней в сезоне 2019/20.
Полина Шубодерова
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О бывшей ученице Этери Тутберидзе почти ничего не было слышно два года. На своем последнем турнире, Кубке Москвы — 2017, Шубодерова взяла второе место, проиграв только Алене Косторной. Вскоре она покинула «Хрустальный» («У Этери Георгиевны невозможно кататься все время. Медведева? Так и думала, что она тоже уйдет от нее») и перешла в «Москвич» к Виктории Буцаевой. Соревноваться ей мешали постоянные травмы и смена гражданства: сейчас Полина представляет Израиль и тренируется в США у Николая Морозова, который прошлым летом убедил ее не завершать карьеру так рано.
Сейчас моя цель — чемпионаты Европы и мира. И я хочу поехать на следующую Олимпиаду не как участник, пофоткаться в городе, а как претендент на что-то серьезное.
Полина Шубодероваизраильская фигуристка
Алина Супьян
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Малоизвестная спортсменка тоже с недавних пор представляет Израиль, но тренируется в Санкт-Петербурге у Вероники Дайнеко. В минувшем сезоне 15-летняя фигуристка заняла 24-е место на ЮЧМ, попадала в десятку на юниорских этапах Гран-при в Чехии (10-е место) и Литве (восьмое), а также стала победителем скромного турнира ISU — Golden Spin of Zagreb.