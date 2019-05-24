Побег из России: пять фигуристок-юниорок, сменивших спортивное гражданство

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Екатерина Куракова

16 лет

Выступает за Польшу

Куракова будет кататься за новую страну на международных турнирах после июня. К тому времени завершится 12-месячный карантин — это обязательное условие Международного союза конькобежцев (ISU) при смене спортивного гражданства. Оно распространяется на фигуристов, которые уже выступали за родную сборную на высоком уровне. Екатерина как раз из таких — бывшая подопечная Инны Гончаренко выигрывала соревнования в немецком Оберстдорфе, Минске и польском Торуне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjxjYyTDpfD/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjxjYyTDpfD/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ekaterina_kurakova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Екатерина Куракова</a> (@ekaterina_kurakova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-08T18:47:03+00:00">8 Июн 2018 в 11:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, для получения разрешения на смену страны фигурист должен:

Прожить в этой стране не менее года; Иметь разрешение от национальной федерации (ФФККР) на смену спортивного гражданства. По Кураковой Россия и Польша договорились быстро — срок карантина составил год. Предпочти фигуристка США или Канаду, срок бы удвоился; Этот пункт касается спортивных и танцевальных пар: один из партнеров должен быть гражданином той страны, национальную федерацию которой дуэт представляет.

У Кураковой все юридические вопросы улажены. В течение года она поддерживала форму, между делом став чемпионкой Польши среди юниоров и победителем во взрослом чемпионате четырех стран, где соревновались лучшие фигуристки Венгрии, Словакии и Чехии. Второй турнир Екатерина выиграла с гигантским отрывом в 33 балла. Представляете такое в России? Конкуренция на всех уровнях в нашей стране сумасшедшая — это и стало основной причиной ухода Кураковой.

«Если правила игры не позволяют мне выиграть, то я меняю правила», — почти год назад написала фигуристка у себя в Instagram.

Очевидно, что Куракова и ее родители (именно они настояли на переходе) держат в уме Олимпиаду 2022 года в Пекине. Отобраться туда от Польши гораздо проще. Выступая за Россию, Екатерина выносила всех на второразрядных Tallinn Trophy и Bavarian Open, но ни разу не попадала даже на юниорские этапы Гран-при.

Будет хорошо, если я объясню свой переход так: например, есть замечательный хирург, он может и хочет спасать жизни людей. Приходит этот хирург устраиваться на работу в больницу, а там все знают, что он хороший и талантливый, но у них в больнице нет свободных мест… Ну совсем нет. Тогда этот хирург идет и устраивается на работу в другую больницу и спасает людей там. Екатерина Куракова польская фигуристка

Да, она талантлива и с 14 лет крутит сложнейшие четверные прыжки (в частности, сальхов, а также каскад «4+3»), которые на взрослых соревнованиях пока не исполнил никто, а на юниорских — только ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова. Но нежелание угодить в мясорубку во взрослой лиге (Загитова, Медведева, Туктамышева, Самодурова и другие уходить никуда не собираются) все-таки перевесило — проще спокойно и планомерно готовиться к главному старту в своей жизни. Пусть и под флагом другой страны.

Тем более что все условия есть. Сейчас Куракова тренируется у канадца Брайана Орсера, который работает также с Евгенией Медведевой. Все занятия в легендарном Toronto Cricket Skating & Curling Club оплачивают спонсоры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxkaMFwJa14/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxkaMFwJa14/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxkaMFwJa14/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Екатерина Куракова (@ekaterina_kurakova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-17T15:36:04+00:00">17 Май 2019 в 8:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Многие скажут: это предательство. Екатерина же отреагирует так: «Фигурное катание — это искусство, а оно не имеет национальности».

Анна Кузьменко

15 лет

Выступает за Францию

Все изменилось во время проката произвольной программы на открытом первенстве Москвы — 2017. Неудачное приземление, травма, непопадание в юниорскую сборную и на этапы Гран-при — все это подтолкнуло Кузьменко задуматься о катании за другую страну. Год спустя ее взяла к себе Франция: там есть возможность учиться (благо в тех краях проживают родственники), а главное — продлить карьеру в спорте.

Тренируется Кузьменко в той же группе, что и Ксения Синицына, — у Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой. В минувшем сезоне Анна заняла 15-е место на чемпионате мира среди юниоров, а также выиграла первенство Франции, входила в десятку на этапах Гран-при в Армении (восьмое место) и Австрии (шестое).

Екатерина Рябова

15 лет

Выступает за Азербайджан

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bvb82WHnTx8/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bvb82WHnTx8/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bvb82WHnTx8/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ekaterina Ryabova (@_rina.r)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-25T15:42:58+00:00">25 Мар 2019 в 8:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одна девочка, сменившая страну ради выступлений на международных соревнованиях, Рябова начинала тренироваться под руководством отца. В 2015-м перешла в «Самбо-70» к Сергею Давыдову, через год — к Евгению Плющенко и Александру Волкову в академию двукратного олимпийского чемпиона. В свои 15 она стала самой молодой участницей чемпионата Европы в Минске. И вышло неплохо: после короткой программы ей удалось удивить многих седьмым местом, однако произвольную Екатерина откатала чуть хуже — 12-й итоговый результат. На ЧМ в Сайтаме Рябова заняла 13-е место. Очень интересно понаблюдать за ней в сезоне 2019/20.

Полина Шубодерова

16 лет

Выступает за Израиль

О бывшей ученице Этери Тутберидзе почти ничего не было слышно два года. На своем последнем турнире, Кубке Москвы — 2017, Шубодерова взяла второе место, проиграв только Алене Косторной. Вскоре она покинула «Хрустальный» («У Этери Георгиевны невозможно кататься все время. Медведева? Так и думала, что она тоже уйдет от нее») и перешла в «Москвич» к Виктории Буцаевой. Соревноваться ей мешали постоянные травмы и смена гражданства: сейчас Полина представляет Израиль и тренируется в США у Николая Морозова, который прошлым летом убедил ее не завершать карьеру так рано.

Сейчас моя цель — чемпионаты Европы и мира. И я хочу поехать на следующую Олимпиаду не как участник, пофоткаться в городе, а как претендент на что-то серьезное. Полина Шубодерова израильская фигуристка

Алина Супьян

15 лет

Выступает за Израиль