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24 мая, источник: Спорт РИА Новости

Итальянский фигурист заявил, что Загитова исполняет прыжки лучше Медведевой

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Итальянский фигурист Даниэль Грассль сравнил техники катания россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам 17-летнего фигуриста, обе спортсменки достойно представляют свою страну и Россию можно назвать лучшей в женском одиночном катании.

«Для меня катание Медведевой просто прекрасно. Но Алина тоже серьезно улучшила свои компоненты в этом сезоне. Кто мне больше нравится… Наверное, обе, ну не могу я выбрать! Но если брать прыжки — Загитова мне нравится больше», — приводит «Спорт-Экспресс» слова спортсмена.

На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию Алина Загитова завоевала золота. Евгения Медведева выиграла бронзу.

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