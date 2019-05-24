Итальянский фигурист заявил, что Загитова исполняет прыжки лучше Медведевой
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Итальянский фигурист Даниэль Грассль сравнил техники катания россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Итальянский фигурист Даниэль Грассль сравнил техники катания россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
По словам 17-летнего фигуриста, обе спортсменки достойно представляют свою страну и Россию можно назвать лучшей в женском одиночном катании.
«Для меня катание Медведевой просто прекрасно. Но Алина тоже серьезно улучшила свои компоненты в этом сезоне. Кто мне больше нравится… Наверное, обе, ну не могу я выбрать! Но если брать прыжки — Загитова мне нравится больше», — приводит «Спорт-Экспресс» слова спортсмена.
На прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию Алина Загитова завоевала золота. Евгения Медведева выиграла бронзу.