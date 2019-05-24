Итальянский фигурист заявил, что Загитова исполняет прыжки лучше Медведевой

«Для меня катание Медведевой просто прекрасно. Но Алина тоже серьезно улучшила свои компоненты в этом сезоне. Кто мне больше нравится… Наверное, обе, ну не могу я выбрать! Но если брать прыжки — Загитова мне нравится больше», — приводит «Спорт-Экспресс» слова спортсмена.