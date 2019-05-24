Как ISU помогает Медведевой. В фигурном катании снова изменили правила
Можно больше не переживать
Можно больше не переживать
Изменения в правилах у фигуристов случаются практически каждое лето. Глобально система судейства поменялась ровно год назад. Тогда в ISU решили расширить шкалу GOE (этой аббревиатурой в фигурном катании обозначают уровень исполнения элементов), понизили стоимость четверных прыжков и сократили произвольные программы у парников и мужчин на 30 секунд. Это из очевидного. Кроме того, спортсменам запретили исполнять больше двух одинаковых четверных прыжков в одной программе, лишили важных бонусов за насыщенную концовку и стали строже наказывать за недокрученные прыжки и неясные ребра на флипе и лутце.
Реформа задумывалась ISU для того, чтобы сбалансировать техническую сложность и художественную ценность в программах, а заодно добиться большей объективности в оценках. Но, как это часто бывает,
Так, из программы Михаила Коляды исчез четверной лутц, а короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме неожиданно для всех выиграл Джейсон Браун, который не сделал ни одного четверного прыжка.
К концу сезона стало очевидно — положения реформы-2018 сильно противоречат политике ISU. Весь предыдущий олимпийский цикл работа организации была направлена на то, чтобы стимулировать фигуристов на исполнение элементов
В поисках компромисса чиновники снова меняют правила — повышают стоимость недокрученных прыжков и прыжков с неправильного ребра.
Особое внимание на недокрученные прыжки судьи начали обращать, по сути, только в прошедшем сезоне — один из пунктов реформы. До этого недокрут на четверть оборота в большинстве случаев считался в пользу спортсмена.
Весь прошлый сезон прыжок, недокрученный хотя бы на 90 градусов, автоматически дешевел почти на два балла, а еще получал снижение в GOE от -2 до -3.
Сильнее других страдали высокие спортсменки, у которых от природы недостаточно высокая крутка. Показательный пример — Мария Сотскова. Так, на этапе
Несколько очень важных баллов потеряла и Алина Загитова, в том числе — на любимом каскаде из тройных лутца и риттбергера. Но больше всего споров вызвал недокрученный, по мнению арбитров, флип из каскада в произвольной программе на московском этапе
Неясные ребра стали чаще замечать у Евгении Медведевой. Восклицательные знаки в протоколах (обозначение неясного или неправильного ребра) появлялись фактически на каждых соревнованиях. Исключение — чемпионат мира. Но это заслуга самой Жени — лутц получился почти идеальным. Правда, нельзя забывать, сколько сил, нервов и баллов отнимала борьба с элементом. При новой системе можно выдохнуть.
В сезоне-2019/20 стоимость недокрученных прыжков увеличится примерно на 7 процентов. Так, исполняя тройной аксель с ошибкой, раньше можно было рассчитывать на 6 базовых баллов. Теперь — на 6,40 балла.
С неясными и неправильными ребрами — та же история.
При этом базовая стоимость прыжков, исполненных чисто, остается прежней. А, значит, разница между чистыми прокатами и прокатами с ошибками уменьшится. За чистый четверной тулуп Александра Трусова могла получить минимум 9,50 балла. Недокрут раньше снижал его стоимость до 7,13 балла, теперь даже с ошибкой можно будет получить 7,60 балла.
Изменения коснулись и шкалы GOE. Вместо снижения от -2 до -3, теперь будет от -1 до -2. Есть робкая надежда, что это поможет изменить ситуацию в мужском одиночном катании, где спортсмены, исполняющие шесть четверных в одной программе, проигрывают парням с гораздо более скромным набором за счет бонусов GOE.
В первую очередь — тем, кто борется за четверные прыжки. А желающих ввязаться в эту историю с каждым днем становится все больше. В женском одиночном катании, например, все идет к тому, что без квада будет просто невозможно оказаться на подиуме.
Вспомните чемпионат России, на котором два первых места достались Анне Щербаковой и Александре Трусовой. У девушек на двоих практически полный набор сложнейших прыжков: Щербакова знает тулуп и лутц, Трусова — тулуп, сальхов, флип и лутц.
Именно Трусова считается главной по четверным прямо сейчас. На первенстве России-2019 она идеально исполнила в произвольной программе два четверных тулупа (один — в каскаде стройным) и набрала рекордные 164,44 балла. Чемпионскую программу Загитовой в Сайтаме оценили на 155,42 балла.
О намерении выучить четверной говорит и Евгения Медведева. Все надежды связаны с сальховом. Показательно, что именно он позволил Элизабет Турсынбаевой обойти Женю в Японии.
Про
Мужчин перемены в правилах тоже могут вывести на новый уровень. Юдзуру Ханю не раз говорил, что мечтает исполнить четверной аксель (это четыре с половиной оборота). А Артур Дмитриев даже пытался. Прыжок вышел недокрученным и принес ему всего 4 балла — как чистый двойной (при этом базовая стоимость чистого четверного акселя — 12,50 балла). Рисковать при таком раскладе не было смысла. Теперь можно пробовать.
Напрямую — никто. Но назвать обновленную систему судейства справедливой тоже не получится. Главный вопрос: как можно уравнивать фигуристов с идеальной техникой и тех, кто идет на риск, но не всегда справляется с элементами?
Фигурное катание часто (и справедливо) обвиняют в субъективности. Принимая очередные поправки к правилам, ISU делает все, чтобы этих обвинений стало еще больше.