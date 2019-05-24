Как ISU помогает Медведевой. В фигурном катании снова изменили правила

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Изменения в правилах у фигуристов случаются практически каждое лето. Глобально система судейства поменялась ровно год назад. Тогда в ISU решили расширить шкалу GOE (этой аббревиатурой в фигурном катании обозначают уровень исполнения элементов), понизили стоимость четверных прыжков и сократили произвольные программы у парников и мужчин на 30 секунд. Это из очевидного. Кроме того, спортсменам запретили исполнять больше двух одинаковых четверных прыжков в одной программе, лишили важных бонусов за насыщенную концовку и стали строже наказывать за недокрученные прыжки и неясные ребра на флипе и лутце.

Реформа задумывалась ISU для того, чтобы сбалансировать техническую сложность и художественную ценность в программах, а заодно добиться большей объективности в оценках. Но, как это часто бывает, что-то пошло не так. Фигуристы начали осторожничать и отказываться от сложных элементов в пользу более надежных — недокруты и падения стоили слишком дорого.

Так, из программы Михаила Коляды исчез четверной лутц, а короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме неожиданно для всех выиграл Джейсон Браун, который не сделал ни одного четверного прыжка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwVAZ7UHNtV/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwVAZ7UHNtV/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jasonbskates/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Jason Brown</a> (@jasonbskates) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-16T19:30:45+00:00">16 Апр 2019 в 12:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К концу сезона стало очевидно — положения реформы-2018 сильно противоречат политике ISU. Весь предыдущий олимпийский цикл работа организации была направлена на то, чтобы стимулировать фигуристов на исполнение элементов ультра-си. В сезоне-2018/19 наметилась обратная тенденция.

В поисках компромисса чиновники снова меняют правила — повышают стоимость недокрученных прыжков и прыжков с неправильного ребра.

Что было?

Особое внимание на недокрученные прыжки судьи начали обращать, по сути, только в прошедшем сезоне — один из пунктов реформы. До этого недокрут на четверть оборота в большинстве случаев считался в пользу спортсмена.

Весь прошлый сезон прыжок, недокрученный хотя бы на 90 градусов, автоматически дешевел почти на два балла, а еще получал снижение в GOE от -2 до -3.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsSl34KAIug/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsSl34KAIug/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Living my best life ?✨ #mariasotskova #mariyasotskova #marysot</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/m_a_r_i_y_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mariya Sotskova</a> (@m_a_r_i_y_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-06T10:54:51+00:00">6 Янв 2019 в 2:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сильнее других страдали высокие спортсменки, у которых от природы недостаточно высокая крутка. Показательный пример — Мария Сотскова. Так, на этапе Гран-при в Японии судьи увидели недокрут в короткой программе и сразу три — в произвольной. Общие потери только здесь — больше 4-х баллов.

Несколько очень важных баллов потеряла и Алина Загитова, в том числе — на любимом каскаде из тройных лутца и риттбергера. Но больше всего споров вызвал недокрученный, по мнению арбитров, флип из каскада в произвольной программе на московском этапе Гран-при.

Неясные ребра стали чаще замечать у Евгении Медведевой. Восклицательные знаки в протоколах (обозначение неясного или неправильного ребра) появлялись фактически на каждых соревнованиях. Исключение — чемпионат мира. Но это заслуга самой Жени — лутц получился почти идеальным. Правда, нельзя забывать, сколько сил, нервов и баллов отнимала борьба с элементом. При новой системе можно выдохнуть.

Что стало?

В сезоне-2019/20 стоимость недокрученных прыжков увеличится примерно на 7 процентов. Так, исполняя тройной аксель с ошибкой, раньше можно было рассчитывать на 6 базовых баллов. Теперь — на 6,40 балла.

С неясными и неправильными ребрами — та же история.

При этом базовая стоимость прыжков, исполненных чисто, остается прежней. А, значит, разница между чистыми прокатами и прокатами с ошибками уменьшится. За чистый четверной тулуп Александра Трусова могла получить минимум 9,50 балла. Недокрут раньше снижал его стоимость до 7,13 балла, теперь даже с ошибкой можно будет получить 7,60 балла.

Изменения коснулись и шкалы GOE. Вместо снижения от -2 до -3, теперь будет от -1 до -2. Есть робкая надежда, что это поможет изменить ситуацию в мужском одиночном катании, где спортсмены, исполняющие шесть четверных в одной программе, проигрывают парням с гораздо более скромным набором за счет бонусов GOE.

Кому выгодны перемены?

В первую очередь — тем, кто борется за четверные прыжки. А желающих ввязаться в эту историю с каждым днем становится все больше. В женском одиночном катании, например, все идет к тому, что без квада будет просто невозможно оказаться на подиуме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bu1qUbCnZrc/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bu1qUbCnZrc/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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У меня ???на юниорском чемпионате мира? Я безумно рада, что смогла достойно выступить! Это очень ценный для меня опыт☺ Хочу выразить огромную благодарность моим тренерам за подготовку к этим соревнованиям и за то, что помогли справиться с волнением♥️?? А ещё моей семье за невероятную поддержку?♥️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Анна Щербакова</a> (@anna__shcherbakova_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-10T18:49:55+00:00">10 Мар 2019 в 11:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вспомните чемпионат России, на котором два первых места достались Анне Щербаковой и Александре Трусовой. У девушек на двоих практически полный набор сложнейших прыжков: Щербакова знает тулуп и лутц, Трусова — тулуп, сальхов, флип и лутц.

Именно Трусова считается главной по четверным прямо сейчас. На первенстве России-2019 она идеально исполнила в произвольной программе два четверных тулупа (один — в каскаде стройным) и набрала рекордные 164,44 балла. Чемпионскую программу Загитовой в Сайтаме оценили на 155,42 балла.

О намерении выучить четверной говорит и Евгения Медведева. Все надежды связаны с сальховом. Показательно, что именно он позволил Элизабет Турсынбаевой обойти Женю в Японии.

Про ультра-си думают и другие иностранки. Первая на очереди — Рика Кихира. В прошедшем сезоне она заявляла три тройных акселя на две программы и показывала четверные сальхов и тулуп на тренировках. Есть еще 13-летняя американка Алиса Лью и ее амбиции. Теперь при заходе на сложные элементы все они будут чувствовать себя намного увереннее.

Мужчин перемены в правилах тоже могут вывести на новый уровень. Юдзуру Ханю не раз говорил, что мечтает исполнить четверной аксель (это четыре с половиной оборота). А Артур Дмитриев даже пытался. Прыжок вышел недокрученным и принес ему всего 4 балла — как чистый двойной (при этом базовая стоимость чистого четверного акселя — 12,50 балла). Рисковать при таком раскладе не было смысла. Теперь можно пробовать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KaFYPkl69H4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто пострадает?

Напрямую — никто. Но назвать обновленную систему судейства справедливой тоже не получится. Главный вопрос: как можно уравнивать фигуристов с идеальной техникой и тех, кто идет на риск, но не всегда справляется с элементами?