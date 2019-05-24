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24 мая, источник: Sport24

Как ISU помогает Медведевой. В фигурном катании снова изменили правила

Можно больше не переживать из-за неправильного ребра на лутце.

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Изменения в правилах у фигуристов случаются практически каждое лето. Глобально система судейства поменялась ровно год назад. Тогда в ISU решили расширить шкалу GOE (этой аббревиатурой в фигурном катании обозначают уровень исполнения элементов), понизили стоимость четверных прыжков и сократили произвольные программы у парников и мужчин на 30 секунд. Это из очевидного. Кроме того, спортсменам запретили исполнять больше двух одинаковых четверных прыжков в одной программе, лишили важных бонусов за насыщенную концовку и стали строже наказывать за недокрученные прыжки и неясные ребра на флипе и лутце.

Реформа задумывалась ISU для того, чтобы сбалансировать техническую сложность и художественную ценность в программах, а заодно добиться большей объективности в оценках. Но, как это часто бывает, что-то пошло не так. Фигуристы начали осторожничать и отказываться от сложных элементов в пользу более надежных — недокруты и падения стоили слишком дорого.

Так, из программы Михаила Коляды исчез четверной лутц, а короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме неожиданно для всех выиграл Джейсон Браун, который не сделал ни одного четверного прыжка.

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К концу сезона стало очевидно — положения реформы-2018 сильно противоречат политике ISU. Весь предыдущий олимпийский цикл работа организации была направлена на то, чтобы стимулировать фигуристов на исполнение элементов ультра-си. В сезоне-2018/19 наметилась обратная тенденция.

В поисках компромисса чиновники снова меняют правила — повышают стоимость недокрученных прыжков и прыжков с неправильного ребра.

Что было?

Особое внимание на недокрученные прыжки судьи начали обращать, по сути, только в прошедшем сезоне — один из пунктов реформы. До этого недокрут на четверть оборота в большинстве случаев считался в пользу спортсмена.

Весь прошлый сезон прыжок, недокрученный хотя бы на 90 градусов, автоматически дешевел почти на два балла, а еще получал снижение в GOE от -2 до -3.

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Сильнее других страдали высокие спортсменки, у которых от природы недостаточно высокая крутка. Показательный пример — Мария Сотскова. Так, на этапе Гран-при в Японии судьи увидели недокрут в короткой программе и сразу три — в произвольной. Общие потери только здесь — больше 4-х баллов.

Несколько очень важных баллов потеряла и Алина Загитова, в том числе — на любимом каскаде из тройных лутца и риттбергера. Но больше всего споров вызвал недокрученный, по мнению арбитров, флип из каскада в произвольной программе на московском этапе Гран-при.

Неясные ребра стали чаще замечать у Евгении Медведевой. Восклицательные знаки в протоколах (обозначение неясного или неправильного ребра) появлялись фактически на каждых соревнованиях. Исключение — чемпионат мира. Но это заслуга самой Жени — лутц получился почти идеальным. Правда, нельзя забывать, сколько сил, нервов и баллов отнимала борьба с элементом. При новой системе можно выдохнуть.

Что стало?

В сезоне-2019/20 стоимость недокрученных прыжков увеличится примерно на 7 процентов. Так, исполняя тройной аксель с ошибкой, раньше можно было рассчитывать на 6 базовых баллов. Теперь — на 6,40 балла.

С неясными и неправильными ребрами — та же история.

При этом базовая стоимость прыжков, исполненных чисто, остается прежней. А, значит, разница между чистыми прокатами и прокатами с ошибками уменьшится. За чистый четверной тулуп Александра Трусова могла получить минимум 9,50 балла. Недокрут раньше снижал его стоимость до 7,13 балла, теперь даже с ошибкой можно будет получить 7,60 балла.

Изменения коснулись и шкалы GOE. Вместо снижения от -2 до -3, теперь будет от -1 до -2. Есть робкая надежда, что это поможет изменить ситуацию в мужском одиночном катании, где спортсмены, исполняющие шесть четверных в одной программе, проигрывают парням с гораздо более скромным набором за счет бонусов GOE.

Кому выгодны перемены?

В первую очередь — тем, кто борется за четверные прыжки. А желающих ввязаться в эту историю с каждым днем становится все больше. В женском одиночном катании, например, все идет к тому, что без квада будет просто невозможно оказаться на подиуме.

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Вспомните чемпионат России, на котором два первых места достались Анне Щербаковой и Александре Трусовой. У девушек на двоих практически полный набор сложнейших прыжков: Щербакова знает тулуп и лутц, Трусова — тулуп, сальхов, флип и лутц.

Именно Трусова считается главной по четверным прямо сейчас. На первенстве России-2019 она идеально исполнила в произвольной программе два четверных тулупа (один — в каскаде стройным) и набрала рекордные 164,44 балла. Чемпионскую программу Загитовой в Сайтаме оценили на 155,42 балла.

О намерении выучить четверной говорит и Евгения Медведева. Все надежды связаны с сальховом. Показательно, что именно он позволил Элизабет Турсынбаевой обойти Женю в Японии.

Про ультра-си думают и другие иностранки. Первая на очереди — Рика Кихира. В прошедшем сезоне она заявляла три тройных акселя на две программы и показывала четверные сальхов и тулуп на тренировках. Есть еще 13-летняя американка Алиса Лью и ее амбиции. Теперь при заходе на сложные элементы все они будут чувствовать себя намного увереннее.

Мужчин перемены в правилах тоже могут вывести на новый уровень. Юдзуру Ханю не раз говорил, что мечтает исполнить четверной аксель (это четыре с половиной оборота). А Артур Дмитриев даже пытался. Прыжок вышел недокрученным и принес ему всего 4 балла — как чистый двойной (при этом базовая стоимость чистого четверного акселя — 12,50 балла). Рисковать при таком раскладе не было смысла. Теперь можно пробовать.

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Кто пострадает?

Напрямую — никто. Но назвать обновленную систему судейства справедливой тоже не получится. Главный вопрос: как можно уравнивать фигуристов с идеальной техникой и тех, кто идет на риск, но не всегда справляется с элементами?

Фигурное катание часто (и справедливо) обвиняют в субъективности. Принимая очередные поправки к правилам, ISU делает все, чтобы этих обвинений стало еще больше.

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