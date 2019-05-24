Туктамышева и Медведева показали совместный номер на ледовом шоу в Японии

Источник: Спорт РИА Новости

Шоу проходит в четырёх городах Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Алина Загитова и Евгений Плющенко, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю.

Кроме того, Туктамышева, Медведева и Загитова выступили в одиночных прокатах, где продемонстрировали свои новые костюмы.

В минувшем сезоне Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира, Медведева завоевала бронзовую медаль. На командном чемпионате мира Туктамышева в составе сборной России заняла третье место, выиграв произвольную программу в соревнованиях женщин.