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24 мая, источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева и Медведева показали совместный номер на ледовом шоу в Японии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева представили совместный номер на шоу Fantasy on Ice в Японии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Шоу проходит в четырёх городах Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Алина Загитова и Евгений Плющенко, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю.

Кроме того, Туктамышева, Медведева и Загитова выступили в одиночных прокатах, где продемонстрировали свои новые костюмы.

В минувшем сезоне Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира, Медведева завоевала бронзовую медаль. На командном чемпионате мира Туктамышева в составе сборной России заняла третье место, выиграв произвольную программу в соревнованиях женщин.

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