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25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Загитова: Люблю Японию, но Россия — лучшее место на Земле

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в Instagram-stories выложила часть интервью для журнала Cosmopolitan, в котором спортсменка рассказала о своих увлечениях.

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«Лучшее место на Земле — Россия, а еще я без ума от Японии. Однако уверена, что впереди у меня много открытий», — заявила 17-летняя фигуристка.

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Загитова также отметила, что не может жить без фигурного катания, но также обожает сериалы, которые помогают ей отвлечься от нагрузок.

«Во время соревнований необходимо отвлекаться. Я смотрю классные фильмы или сериалы. Фавориты — все части про Гарри Поттера и сериал про хоккеистов “Молодежка”… Не могу представить жизнь без фигурного катания. Каждый раз мне важно показать красивый прокат, чтобы зрители полюбили это искусство так же сильно, как я», — заявила спортсменка.

На прошедшем чемпионате мира в Японии Загитова выиграла золотую медаль.

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