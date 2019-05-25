Загитова: Люблю Японию, но Россия — лучшее место на Земле
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в
«Лучшее место на Земле — Россия, а еще я без ума от Японии. Однако уверена, что впереди у меня много открытий», — заявила 17-летняя фигуристка.
Загитова также отметила, что не может жить без фигурного катания, но также обожает сериалы, которые помогают ей отвлечься от нагрузок.
«Во время соревнований необходимо отвлекаться. Я смотрю классные фильмы или сериалы. Фавориты — все части про Гарри Поттера и сериал про хоккеистов “Молодежка”… Не могу представить жизнь без фигурного катания. Каждый раз мне важно показать красивый прокат, чтобы зрители полюбили это искусство так же сильно, как я», — заявила спортсменка.
На прошедшем чемпионате мира в Японии Загитова выиграла золотую медаль.