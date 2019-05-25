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25 мая, источник: ТАСС

Землетрясение произошло в Японии во время шоу с участием Медведевой и Загитовой

ТАСС, 25 мая. Во время шоу с участием российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой в Японии произошло землетрясение. Об этом Медведева сообщила в своем аккаунте в Instagram.

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Спортсменки принимают участие в японском шоу Fantasy on Ice, которое проходит в центральной префектуре Тиба к востоку от Токио. Магнитуда землетрясения составила 5,1. Эпицентр подземных толчков находился в южной части полуострова Босо, а очаг залегал на глубине около 40 км.

Сама Медведева пошутила: «Это просто я откаталась», — сказала она.

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В шоу также принимают участие чемпионка мира — 2015 россиянка Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы японец Юдзуру Ханю и россиянин Евгений Плющенко и другие мировые звезды фигурного катания.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде).

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата Европы (2018) и мира (2019), а также финала Гран-при (сезон-2017/18).

Евгения Медведева и Алина Загитова помирились?
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4 апреля© Ньюстюб
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