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25 мая, источник: Lenta.Ru

Медведева ответила на вопрос о предательстве Тутберидзе

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте призвала поклонников не комментировать тему ее отношений с тренером Этери Тутберидзе.

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Один из пользователей соцсети в комментариях написал: «Вот хейтеры говорят, что, как это Женя могла уйти от тренера, которая 11 лет ее тренировала. А я никак не могу понять, как тренер, 11 лет тренировавший спортсменку, могла так подло предать ее?». В ответ на это Медведева попросила закрыть тему.

В марте 2019-го Тутберидзе впервые заговорила о разрыве с Медведевой. Тренер назвала переезд фигуристки в Канаду странным, поскольку она ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры.

Медведева ушла от Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане, где проиграла Загитовой и заняла второе место. Она переехала в Торонто и начала работу с Брайаном Орсером.

В сезоне-2018/19 фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира, уступив воспитанницам Тутберидзе Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой. Медаль стала для нее единственной в этом сезоне.

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