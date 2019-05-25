Медведева ответила на вопрос о предательстве Тутберидзе

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Один из пользователей соцсети в комментариях написал: «Вот хейтеры говорят, что, как это Женя могла уйти от тренера, которая 11 лет ее тренировала. А я никак не могу понять, как тренер, 11 лет тренировавший спортсменку, могла так подло предать ее?». В ответ на это Медведева попросила закрыть тему.

В марте 2019-го Тутберидзе впервые заговорила о разрыве с Медведевой. Тренер назвала переезд фигуристки в Канаду странным, поскольку она ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры.

Медведева ушла от Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане, где проиграла Загитовой и заняла второе место. Она переехала в Торонто и начала работу с Брайаном Орсером.