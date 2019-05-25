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25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Выступление Плющенко в Японии перенесли на полчаса из-за землетрясения

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Выступление двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Японии перенесли на 30 минут из-за землетрясения.

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«Я езжу в Японию 21 год и впервые на льду почувствовал толчки в 4 балла. Мое выступление перенесли на 30 минут. Такое бывает. Спасибо японским болельщикам за поддержку», — написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Днем в субботу вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. В различных районах японской столицы ощущались толчки силой 3−4 балла.

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