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26 мая, источник: Спорт РИА Новости

Загитова: Плющенко и Ханю — короли фигурного катания

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей странице в соцсети опубликовала фотографию с Юдзуру Ханю и Евгением Плющенко.

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«С Королями фигурного катания», — написала она на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

На прошедшем чемпионате мира в Японии Загитова выиграла золотую медаль.

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