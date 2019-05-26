Загитова: Плющенко и Ханю — короли фигурного катания
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей странице в соцсети опубликовала фотографию с Юдзуру Ханю и Евгением Плющенко.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей странице в соцсети опубликовала фотографию с Юдзуру Ханю и Евгением Плющенко.
«С Королями фигурного катания», — написала она на своей странице в Instagram.
На прошедшем чемпионате мира в Японии Загитова выиграла золотую медаль.