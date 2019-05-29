Текущие события
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси4
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Сборные
21:00
Турция
Греция
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Сборные
2.06
Венесуэла
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
9«Локомотив» выиграл Кубок России
29 мая, источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева показала новый образ на гастролях в Японии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию нового образа с выступлений на шоу в Японии.

Наверх
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Гастроли с шоу Fantasy on ice продолжаются. Макухари, cпасибо за тёплый приём! Сейчас мы уже в городе Сендай», — написала спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шоу Fantasy on ice проходит в четырёх городах Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Алина Загитова и Евгений Плющенко, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю.

 Самые громкие скандалы с участием сборной России по хоккею
'Руки-базуки': российская теннисистка произвела фурор на 'Ролан Гаррос'
Первый трофей в карьере Сарри! Эмери остался без Лиги чемпионов
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
Месси для «Реала»: зачем Зидан манит Азара в Мадрид
Ушла критиковавшая Россию чешка. Губерниев высмеял ее уход
Вся карьера — скандал: Денисов ушел из футбола
Ефимова показала фото без купальника
Футболист «Локомотива» не сыграет за сборную России из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь