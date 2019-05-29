Туктамышева показала новый образ на гастролях в Японии

Туктамышева показала новый образ на гастролях в Японии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию нового образа с выступлений на шоу в Японии.