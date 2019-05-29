Туктамышева показала новый образ на гастролях в Японии
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию нового образа с выступлений на шоу в Японии.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию нового образа с выступлений на шоу в Японии.
«Гастроли с шоу Fantasy on ice продолжаются. Макухари, cпасибо за тёплый приём! Сейчас мы уже в городе Сендай», — написала спортсменка.
Шоу Fantasy on ice проходит в четырёх городах Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Алина Загитова и Евгений Плющенко, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю.