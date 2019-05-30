Медведева исполнила с Туктамышевой обольстительный танец (видео)

«Как разминаются леди», — подписала видео Медведева, которая вместе с другими фигуристами находится на ледовом шоу в Японии.

Шоу Fantasy on ice проходит в четырех городах Японии: Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нем также выступают российские фигуристы Алина Загитова и Евгений Плющенко, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю. На одном из выступлений фигуристы пережили землетрясение.

В минувшем сезоне Медведева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в японской Сайтаме. На командном чемпионате мира Туктамышева в составе сборной России заняла третье место, выиграв произвольную программу в соревнованиях женщин.