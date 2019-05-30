Ирина Слуцкая: Если не принимать таблетки, я умру. Мое заболевание заканчивается летальным исходом

— Сейчас мне многие пишут по поводу этой болячки: «Как вы это сделали? Объясните! Мы еле живые». То есть это была такая победа. Для меня в первую очередь. Объяснить людям, которые не понимают, невозможно. Я и не хочу объяснять. Это была победа, после которой по мне научные работы писали. Что, оказывается, с моим заболеванием (васкулитом) можно жить. Можно физическую нагрузку давать, — цитирует Слуцкую Sports.ru — Я каждый день сдавала кровь на протяжении полугода, потому что изменения в анализах грозили мне летальным исходом. Зачем мне кому-то это рассказывать? Люди, которые болели — знают. Которых лечат — знают. До сих пор поражаются, как я это сделала. А рассказывать дяде Васе в инстаграме, который мне еще чего-то пишет, — зачем?