Цурская объявила о завершении спортивной карьеры в 17 лет
ТАСС, 31 мая. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года фигуристка Полина Цурская завершила карьеру в возрасте 17 лет. Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.
ТАСС, 31 мая. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года фигуристка Полина Цурская завершила карьеру в возрасте 17 лет. Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Все имеет свойство заканчиваться, вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу, в жизни перед нами часто встает сложный выбор, я его сделала в сторону учебы. Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни.
Помимо золота юношеских Олимпийских игр, в активе Цурской победа в финале юношеской серии
В сезоне-2018/19 она входила в состав сборной России. В рейтинге Международного союза конькобежцев Цурская занимает 42-е место. С 2013 году фигуристка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, в мае 2018 года перешла к тренеру Елене Буяновой.