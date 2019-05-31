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10:27 (мск), источник: ТАСС

Цурская объявила о завершении спортивной карьеры в 17 лет

ТАСС, 31 мая. Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года фигуристка Полина Цурская завершила карьеру в возрасте 17 лет. Об этом спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"
Все имеет свойство заканчиваться, вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу, в жизни перед нами часто встает сложный выбор, я его сделала в сторону учебы. Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни.
Полина Цурская
российская фигуристка

Помимо золота юношеских Олимпийских игр, в активе Цурской победа в финале юношеской серии Гран-при в сезоне-2015/16. Всего на счету 17-летней спортсменки четыре победы на этапах юношеского Гран-при. На взрослом уровне наилучшим достижением Цурской является бронзовая медаль на этапе Гран-при в Японии в сезоне-2017/18, также на ее счету три победы в финалах Кубка России и золото первенства России среди юниоров (2015/16). На чемпионате России 2019 года она заняла 14-е место.

В сезоне-2018/19 она входила в состав сборной России. В рейтинге Международного союза конькобежцев Цурская занимает 42-е место. С 2013 году фигуристка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, в мае 2018 года перешла к тренеру Елене Буяновой.

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