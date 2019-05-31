Цурская объявила о завершении спортивной карьеры в 17 лет

Все имеет свойство заканчиваться, вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу, в жизни перед нами часто встает сложный выбор, я его сделала в сторону учебы. Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни.

Полина Цурская российская фигуристка