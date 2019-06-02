Туктамышева и Загитова сыграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии
Известные российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Известные российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Видео, на котором свои футбольные навыки демонстрирует Туктамышева, появилось в инстаграме ее агента Ари Закаряна. На видео также присутствует Евгений Плющенко, который следит за игрой и аплодирует навыкам фигуристки в обращении с мячом.
Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года и чемпионкой мира — 2019, а Туктамышева выигрывала чемпионат мира в 2015 году.
Ранее в ходе подготовки к ледовому шоу Fantasy on ice в Японии Плющенко сфотографировался с Загитовой и назвал ее королевой льда.