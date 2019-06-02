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18:11 (мск), источник: Sport24

Туктамышева и Загитова сыграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии

Известные российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Видео, на котором свои футбольные навыки демонстрирует Туктамышева, появилось в инстаграме ее агента Ари Закаряна. На видео также присутствует Евгений Плющенко, который следит за игрой и аплодирует навыкам фигуристки в обращении с мячом.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года и чемпионкой мира — 2019, а Туктамышева выигрывала чемпионат мира в 2015 году.

Ранее в ходе подготовки к ледовому шоу Fantasy on ice в Японии Плющенко сфотографировался с Загитовой и назвал ее королевой льда.

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