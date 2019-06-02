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2 июня, источник: Газета.Ру

«Разведу, как мелкую!» Туктамышева и Загитова сыграли в футбол

Российские фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева сменили коньки на кроссовки и во время перерыва ледового шоу в Японии продемонстрировали навыки обращения с футбольным мячом. Также Загитова усовершенствовала свою программу «Кармен», с которой победила на чемпионате мира — 2019, добавив в нее игривые движения на стуле.

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Российские фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева решили отойти от привычного вида спорта и заняться футболом. Спортсменки продемонстрировали умение владеть мячом в перерыве ледового шоу в Японии.

Видео, на котором запечатлено, как Загитова набивает снаряд об стену и пытается показывать дриблинг, появилось в инстаграме фигуриста Алексея Рогонова, которые выступает в паре с Алиной Устимкиной.

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На записи видно, как олимпийская чемпионка разучивает футбольные финты в коридоре ледовой арены, разминаясь накануне выступления в шоу Fantasy on Ice, которое проходит по очереди в четырех городах Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме.

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«Алина Загитова под чутким руководством Алексея Рогонова разучивает обманные движения», — так подписал этот ролик фигурист.

Что касается футбольных умений Туктамышевой, то видео с ее финтами опубликовал в своем инстаграме агент спортсменки Ари Закарян.

На записи фигуристка прокидывает мяч мимо соперника и самоуверенно заявляет ему: «Я разведу тебя, как маленькую девчонку!».

Когда оппонент отвечает, что сам заставит ее пережить подобное, Туктамышева парирует: «А я и есть маленькая девчонка!».

В концовке видео в кадр попал даже двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который выразил свое восхищение дриблингом Елизаветы громкими аплодисментами.

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При этом во время разминок фигуристки не только играют в футбол, но и занимаются тем, что немного ближе им по духу — танцами.

Так, недавно Туктамышева исполнила волнующий танец в паре с двукратным призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой, которая также принимает участие в этом шоу.

«Как разминаются леди», — подписала видеозапись в своем инстаграме ученица Брайана Орсера.

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Стоит отметить, что подписчики отреагировали на это видео по-разному.

Однако большая часть пользователей уверена, что это проявление крепкой женской дружбы.

Время вместе Медведева и Туктамышева проводят не только вне льда, но и на нем. Когда диктор объявляет их имена на шоу, фигуристки берутся за руки и скользят по кругу в одинаковых цветастых платьях. При этом волосы обе спортсменки также убирают одинаково — в высокие хвосты.

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Однако на шоу не всегда весело и спокойно.

К примеру, во время показа Fantasy on Ice в пригороде Токио, Макухари, случилось землетрясение. Прямо по ходу шоу, когда выступал Плющенко, произошел толчок, магнитуда которого достигла 5,1.

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Также сообщалось, что в это время в Токио были зафиксированы толчки в три балла. К счастью, жертв и серьезных последствий по итогам этого землетрясения удалось избежать.

Тем не менее фигуристов это происшествие привело в сильное волнение, поэтому шоу пришлось на время прервать. Например, Загитова явно была напугана неожиданной тряской и постоянно осматривала трибуны и потолок арены, шепча при этом себе под нос. Медведева в этот момент пыталась разрядить обстановку и шутила на камеру о том, что это якобы ее прокат вызвал землетрясение.

Однако этот инцидент не стал серьезным препятствием для продолжения шоу.

Стоит отметить, что во время Fantasy on Ice спортсмены не только придумывают новые номера, но и занимаются усовершенствованием старых.

Так, Загитова выступает в образе Кармен, который она воплощала в своей произвольной программе сезона-2018/19, однако теперь в ее номере появился стул, возле которого спортсменка кружит в начале программы, а затем игриво присаживается на него, перекладывая ногу на ногу.

Кроме того, олимпийская чемпионка теперь катается под живую музыку, которая звучит ритмичнее и задорнее оригинального сопровождения.

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Антон Борисов

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