Ягудин поделился «немодным» мнением о «жирненьких»
Олимпийский чемпион и бывший фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о людях с лишним весом. Его слова приводит Starhit.
Олимпийский чемпион и бывший фигурист Алексей Ягудин поделился мнением о людях с лишним весом. Его слова приводит Starhit.
«Что бы я сделал, если бы весил 100 килограммов? Застрелился бы. Сейчас так говорить не модно, но не считаю толстых красивыми. Убежден, что надо бороться с лишним весом. Тем более быть жирненьким неудобно», — заявил 39-летний Ягудин. В том же интервью он отметил, что всегда с собой носит батончик для перекуса.
Ягудин — олимпийский чемпион Игр в
После окончания карьеры Ягудин стал работать на телевидении. Он известен как ведущий проекта «Ледниковый период» на Первом канале. С февраля 2016-го женат на фигуристке Татьяне Тотьмяниной.