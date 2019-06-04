Ягудин поделился «немодным» мнением о «жирненьких»

«Что бы я сделал, если бы весил 100 килограммов? Застрелился бы. Сейчас так говорить не модно, но не считаю толстых красивыми. Убежден, что надо бороться с лишним весом. Тем более быть жирненьким неудобно», — заявил 39-летний Ягудин. В том же интервью он отметил, что всегда с собой носит батончик для перекуса.