Чемпионка США по фигурному катанию будет тренироваться в группе Мишина

«У меня есть опыт работы с иностранцами. В разное время это были Стефан Ламбьель, Каролина Костнер, Хавьер Фернандес, Кира Корпи, Сара Майер. Сейчас мы находимся в Риге, откуда летим в Женеву, а оттуда во французский город Куршевель. Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе, у наших специалистов — Мишина и Прокофьевой. Инициатива исходила от Теннелл.

Будут ли с нами работать другие иностранные фигуристы? Будут, конечно. В прошлом году, например, с нами тренировалась серебряный призер чемпионата мира — 2018 японка Вакаба Хигути. В этом её, к сожалению, не будет — она болеет. С нами всегда тренировалось много иностранцев. Сейчас упрощенное понимание патриотизма. Впереди у нас две плотных недели в Куршавеле, где будем заниматься с нашими и иностранными спортсменами, — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».