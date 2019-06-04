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4 июня, источник: Чемпионат.com

Чемпионка США по фигурному катанию будет тренироваться в группе Мишина

Чемпионка США — 2018 по фигурному катанию Брэди Теннелл в новом сезоне будет тренироваться в группе прославленного тренера Алексея Мишина, информацию об этом подтвердил сам специалист.

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«У меня есть опыт работы с иностранцами. В разное время это были Стефан Ламбьель, Каролина Костнер, Хавьер Фернандес, Кира Корпи, Сара Майер. Сейчас мы находимся в Риге, откуда летим в Женеву, а оттуда во французский город Куршевель. Нам прислали видео из нашего лагеря, где уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе, у наших специалистов — Мишина и Прокофьевой. Инициатива исходила от Теннелл.

Будут ли с нами работать другие иностранные фигуристы? Будут, конечно. В прошлом году, например, с нами тренировалась серебряный призер чемпионата мира — 2018 японка Вакаба Хигути. В этом её, к сожалению, не будет — она болеет. С нами всегда тренировалось много иностранцев. Сейчас упрощенное понимание патриотизма. Впереди у нас две плотных недели в Куршавеле, где будем заниматься с нашими и иностранными спортсменами, — приводит слова Мишина «Спорт день за днём».

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