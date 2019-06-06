Татьяна Тарасова не исключает, что вернется к тренерской работе

Источник: РИА "Новости"

72-летняя Тарасова, которая более 40 раз приводила своих учеников к победам на чемпионатах мира и Европы, уже не работает тренером, выступая в качестве консультанта олимпийских сборных по фигурному катанию. «Да, так сложилась моя жизнь, — сказала она. — Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь, и мои знания теперь не нужны. А это моя основная работа, очень тяжело это переживала».

Однако Тарасова отметила, что, теоретически, готова вернуться к этой работе. «Если меня позовут — я пойду, — призналась она. — В тот же день».

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На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в марте 2019 года в Японии, сборная России завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Чемпионкой мира стала Алина Загитова (одиночное катание). Российским фигуристам в одиночном катании победить не удалось.

«Знаете, даже яблони не каждый год плодоносят, — сказала Тарасова. — Они год плодоносят, год — нет, отдыхают. Мне кажется, что женщины, в принципе, сильнее, так уж получилось. Но кто-то появится уже совсем скоро, через несколько лет, обязательно».