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09:45 (мск), источник: ТАСС

Татьяна Тарасова не исключает, что вернется к тренерской работе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Советский и российский тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова не исключает, что в будущем сможет вернуться к работе тренера. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

72-летняя Тарасова, которая более 40 раз приводила своих учеников к победам на чемпионатах мира и Европы, уже не работает тренером, выступая в качестве консультанта олимпийских сборных по фигурному катанию. «Да, так сложилась моя жизнь, — сказала она. — Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь, и мои знания теперь не нужны. А это моя основная работа, очень тяжело это переживала».

Однако Тарасова отметила, что, теоретически, готова вернуться к этой работе. «Если меня позовут — я пойду, — призналась она. — В тот же день».

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На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в марте 2019 года в Японии, сборная России завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Чемпионкой мира стала Алина Загитова (одиночное катание). Российским фигуристам в одиночном катании победить не удалось.

«Знаете, даже яблони не каждый год плодоносят, — сказала Тарасова. — Они год плодоносят, год — нет, отдыхают. Мне кажется, что женщины, в принципе, сильнее, так уж получилось. Но кто-то появится уже совсем скоро, через несколько лет, обязательно».

При этом Тарасова добавила, что видит немало талантливых фигуристов, но называть пока конкретные имена не пожелала. «Я вижу, их много, но пока высказываться на эту тему не буду. Только скажу, что нужна правильная точечная работа. Есть у тебя выдающийся спортсмен, с которым ты можешь пройти от юношеского разряда до заслуженного мастера спорта, надо его вести за собой, и работать только с ним, и не отвлекаться».

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