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13:52 (мск), источник: Sport24

Конкурентка для Медведевой и Загитовой? Мишин будет тренировать чемпионку США Теннелл

Следующий сезон будет еще круче прошедшего.

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Источник: Sport24

«Здорово. Просто здорово. Изумительно каталась, до последнего вздоха. Она становится большой спортсменкой», — говорила Татьяна Тарасова после выступления американки Брэди Теннелл, которая на командном чемпионате мира — 2019 в очередной раз покорила зал и судей своей произвольной программой под музыку Сергея Прокофьева. За тот прокат в Фукуоке арбитры поставили 150,83 балла — четвертый результат сезона в мире после оценок Алины Загитовой, Рики Кихиры и Елизаветы Туктамышевой.

«Она — девочка, которая очень расположена к труду», добавила через несколько секунд Татьяна Анатольевна.

И теперь эта девочка едет к легендарному Алексею Мишину.

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Брэди Теннелл

Брэди, которой в конце января исполнился 21 год, на протяжении двух последних лет является первым номером сборной США. Если вспомнить прошедший сезон, то начинался он мегакруто: две победы на челленджерах (причем одна — над Евгенией Медведевой). На этапах Гран-при Теннелл становилась 4-й и 3-й, что оставило ее без финала. Затем был национальный чемпионат, где после лидерства в короткой программе Брэди дважды ошиблась в произвольной (степ-аут на каскаде лутц-риттбергер и падение). На том турнире победила 13-летняя Алиса Лью, а Теннелл до золота не хватило 4 баллов.

Чемпионат четырех континентов Брэди провела в схожем ключе: лидерство после короткой программы и провал в произвольной. ЧМ получился полностью противоположным, после неудачного первого дня Теннелл выдала сумасшедшую произвольную, переместившись с 10-го места на 7-е. Ну, а командный чемпионат мира стал для американки просто космическим: «сизн бесты» в обеих программах (20 баллов из 24 возможных в копилку) и долгожданный титул чемпионки планеты, пусть и не в личном турнире.

Зачем Теннелл поехала к Мишину?

Как говорят в мире фигурного катания, к Профессору едут «за вращениями и тройным акселем». Для Алексея Николаевича проводить стажировки для зарубежных звезд — не редкость, в разное время под его руководством тренировались Стефан Ламбьель, Хавьер Фернандес, Каролина Костнер и другие.

«Не разделяю спортсменов на нации, это ложное понимание патриотизма. Работа с иностранными спортсменами обогащает и тренеров», сказал Мишин в интервью «Спорт день за днем». «В нашем лагере уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе, у наших специалистов — Мишина и Прокофьевой. Это была ее инициатива», — добавил легендарный тренер.

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Насколько долго Теннелл планирует задержаться в питерской группе (двухнедельная стажировка или же минимум сезон), пока неизвестно. Если судить по прошедшему сезону, американке не хватает стабильности в исполнении элементов, судьи периодически находили у Теннелл недокруты и «неправильные ребра». Здесь Мишин точно сможет поделиться некоторыми секретами. А если американка решится выучить тройной аксель, это вообще будет мини-шоком. С компонентами же у нее полный порядок. Она взрослая фигуристка, лишь на год с небольшим младше Туктамышевой.

Теннелл при появлении стабильности реально готова конкурировать с Загитовой, Медведеву она уже обыгрывала, ее контент в прошлом сезоне стоил дороже. Как относиться к тому, что русские специалисты тренируют иностранцев. За рубежом все давно успокоились. Орсер работает с Медведевой, Ханю, корейцем Чжун Хван Ча, а еще недавно в его группе был Хавьер Фернандес. Наши топовые тренеры долгие годы творили в США. Почему? Да там условия лучше, в том числе и для реализации задумок. Дело не только в финансах. С катками ситуация была проще, чем в Москве или Питере.

Но, конечно, найдутся те, кто будет хейтить Мишина, если вдруг Теннелл еще прибавит и начнет отнимать медали у наших. Это личное дело каждого.

Приезд Теннелл к Алексею Мишину — новый вызов как для американки, так и для Профессора. Тем интереснее будет наблюдать за следующим сезоном, до старта которого осталось чуть больше трех месяцев.

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