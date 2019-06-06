Конкурентка для Медведевой и Загитовой? Мишин будет тренировать чемпионку США Теннелл
Следующий сезон будет еще круче прошедшего.
Следующий сезон будет еще круче прошедшего.
«Здорово. Просто здорово. Изумительно каталась, до последнего вздоха. Она становится большой спортсменкой», — говорила Татьяна Тарасова после выступления американки Брэди Теннелл, которая на командном чемпионате мира — 2019 в очередной раз покорила зал и судей своей произвольной программой под музыку Сергея Прокофьева. За тот прокат в Фукуоке арбитры поставили 150,83 балла — четвертый результат сезона в мире после оценок Алины Загитовой, Рики Кихиры и Елизаветы Туктамышевой.
«Она — девочка, которая очень расположена к труду», добавила через несколько секунд Татьяна Анатольевна.
И теперь эта девочка едет к легендарному Алексею Мишину.
Брэди, которой в конце января исполнился 21 год, на протяжении двух последних лет является первым номером сборной США. Если вспомнить прошедший сезон, то начинался он мегакруто: две победы на челленджерах (причем одна — над Евгенией Медведевой). На этапах
Чемпионат четырех континентов Брэди провела в схожем ключе: лидерство после короткой программы и провал в произвольной. ЧМ получился полностью противоположным, после неудачного первого дня Теннелл выдала сумасшедшую произвольную, переместившись с 10-го места на 7-е. Ну, а командный чемпионат мира стал для американки просто космическим: «сизн бесты» в обеих программах (20 баллов из 24 возможных в копилку) и долгожданный титул чемпионки планеты, пусть и не в личном турнире.
Как говорят в мире фигурного катания, к Профессору едут «за вращениями и тройным акселем». Для Алексея Николаевича проводить стажировки для зарубежных звезд — не редкость, в разное время под его руководством тренировались Стефан Ламбьель, Хавьер Фернандес, Каролина Костнер и другие.
«Не разделяю спортсменов на нации, это ложное понимание патриотизма. Работа с иностранными спортсменами обогащает и тренеров», сказал Мишин в интервью «Спорт день за днем». «В нашем лагере уже катается чемпионка Америки Брэди Теннелл. Она будет тренироваться в нашей группе, у наших специалистов — Мишина и Прокофьевой. Это была ее инициатива», — добавил легендарный тренер.
Насколько долго Теннелл планирует задержаться в питерской группе (двухнедельная стажировка или же минимум сезон), пока неизвестно. Если судить по прошедшему сезону, американке не хватает стабильности в исполнении элементов, судьи периодически находили у Теннелл недокруты и «неправильные ребра». Здесь Мишин точно сможет поделиться некоторыми секретами. А если американка решится выучить тройной аксель, это вообще будет
Теннелл при появлении стабильности реально готова конкурировать с Загитовой, Медведеву она уже обыгрывала, ее контент в прошлом сезоне стоил дороже. Как относиться к тому, что русские специалисты тренируют иностранцев. За рубежом все давно успокоились. Орсер работает с Медведевой, Ханю, корейцем Чжун Хван Ча, а еще недавно в его группе был Хавьер Фернандес. Наши топовые тренеры долгие годы творили в США. Почему? Да там условия лучше, в том числе и для реализации задумок. Дело не только в финансах. С катками ситуация была проще, чем в Москве или Питере.
Но, конечно, найдутся те, кто будет хейтить Мишина, если вдруг Теннелл еще прибавит и начнет отнимать медали у наших. Это личное дело каждого.
Приезд Теннелл к Алексею Мишину — новый вызов как для американки, так и для Профессора. Тем интереснее будет наблюдать за следующим сезоном, до старта которого осталось чуть больше трех месяцев.