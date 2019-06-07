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7 июня, источник: Lenta.Ru

Туктамышева пошутила о новом варианте номера со стриптизом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Twitter-аккаунте пошутила о новом варианте показательного номера.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Фигуристка опубликовала видео, где она танцует под музыку из фильма «Аладдин» режиссера Гая Ричи. Она написала, что собирается улучшить свои танцевальные навыки, и от номера в костюме стюардессы перейти к образу пилота ковра-самолета.

В прошлом сезоне Туктамышева представила показательную программу, в которой она выступила в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic. Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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