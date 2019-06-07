Туктамышева пошутила о новом варианте номера со стриптизом

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Фигуристка опубликовала видео, где она танцует под музыку из фильма «Аладдин» режиссера Гая Ричи. Она написала, что собирается улучшить свои танцевальные навыки, и от номера в костюме стюардессы перейти к образу пилота ковра-самолета.

В прошлом сезоне Туктамышева представила показательную программу, в которой она выступила в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic. Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.