Туктамышева пошутила о новом варианте номера со стриптизом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в
Фигуристка опубликовала видео, где она танцует под музыку из фильма «Аладдин» режиссера Гая Ричи. Она написала, что собирается улучшить свои танцевальные навыки, и от номера в костюме стюардессы перейти к образу пилота
В прошлом сезоне Туктамышева представила показательную программу, в которой она выступила в образе стюардессы под песню Бритни Спирс Toxic. Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть
Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.