Фигуристка Медведева получила анонимное письмо с требованием покинуть Японию

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Шоу проходило в Кобе. Вейр принимал участие в мероприятии вместе с Медведевой.

«Дьявол, убирайся из Японии, никто не хочет видеть твое лицо здесь. Все японцы ненавидят тебя, уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из “Крикет клуба Торонто” (место, где тренируется Медведева — прим. ТАСС). Уйди из фигурного катания», — говорится в записке, которую сфотографировал и опубликовал Вейр.

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Он отметил, что получил послание от одного из болельщиков. По словам американского фигуриста, он не принимает такого поведения и не позволит обращаться таким образом с его друзьями. Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку, подчеркнув, что она не расстроена полученным посланием.

«Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке, меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий. Сегодняшнее шоу прошло замечательно. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр», — написала Медведева в сториз в своем аккаунте в Instagram.