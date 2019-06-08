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8 июня, источник: Спорт РИА Новости

Гендир ФФККР: Медведева не обращалась к нам по поводу угроз в свой адрес

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева не обращалась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) по поводу угроз в свой адрес, заявил РИА Новости генеральный директор ФФККР Александр Коган.

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Об угрозах в адрес одной из фигуристок во время шоу в Японии написал в своем Instagram трехкратный чемпион США американец Джонни Вейр, опубликовавший анонимное письмо. В тексте содержалось требование «покинуть Японию, TCC (Toronto Cricket Club, клуб в Торонто, где тренируется Медведева) и вернуться в Россию». Позже в своем аккаунте в Instagram Медведева написала: «Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Я абсолютно в порядке, и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз».

«У меня нет информации о том, что кто-то угрожал Медведевой, — сказал Коган по телефону, отрицательно ответив на вопрос, собирается ли ФФККР вмешиваться в ситуацию. — С Медведевой я разговаривал вчера, она ко мне не обратилась по этому вопросу».

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