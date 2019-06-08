Гендир ФФККР: Медведева не обращалась к нам по поводу угроз в свой адрес

Об угрозах в адрес одной из фигуристок во время шоу в Японии написал в своем Instagram трехкратный чемпион США американец Джонни Вейр, опубликовавший анонимное письмо. В тексте содержалось требование «покинуть Японию, TCC (Toronto Cricket Club, клуб в Торонто, где тренируется Медведева) и вернуться в Россию». Позже в своем аккаунте в Instagram Медведева написала: «Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Я абсолютно в порядке, и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз».