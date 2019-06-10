Призывы «убраться обратно в Россию» посчитали самопиаром Медведевой
Пользователи соцсетей обвинили российскую фигуристку Евгению Медведеву в самопиаре после публикации письма с угрозами. Комментарии доступны в
Пользователи соцсетей обвинили российскую фигуристку Евгению Медведеву в самопиаре после публикации письма с угрозами. Комментарии доступны в
«Ты просто ищешь внимания. Наверняка, Fantasy on Ice (шоу, в котором выступает Медведева — прим. “Ленты.ру”) не пригласил тебя на следующий год. До свидания, потому что в следующем сезоне ты больше не появишься на подиуме, впереди тебя будут Алена Косторная, Саша Трусова и Анна Щербакова», — написал один из них.
Другие посчитали, что Медведева сеет негатив среди фигуристов, придавая огласке случившееся. Они посоветовали россиянке сосредоточиться на спорте, а не на конфликтах.
8 июня американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в
Медведева живет в Канаде с лета 2018 года. Она тренируется в группе Брайана Орсера.
Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.