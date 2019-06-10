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10 июня, источник: Lenta.Ru

Призывы «убраться обратно в Россию» посчитали самопиаром Медведевой

Пользователи соцсетей обвинили российскую фигуристку Евгению Медведеву в самопиаре после публикации письма с угрозами. Комментарии доступны в Instagram-аккаунте спортсменки.

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17
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«Ты просто ищешь внимания. Наверняка, Fantasy on Ice (шоу, в котором выступает Медведева — прим. “Ленты.ру”) не пригласил тебя на следующий год. До свидания, потому что в следующем сезоне ты больше не появишься на подиуме, впереди тебя будут Алена Косторная, Саша Трусова и Анна Щербакова», — написал один из них.

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Другие посчитали, что Медведева сеет негатив среди фигуристов, придавая огласке случившееся. Они посоветовали россиянке сосредоточиться на спорте, а не на конфликтах.

8 июня американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в Instagram-аккаунте письмо с угрозами и призывами убираться обратно в Россию одному из участников шоу Fantasy on Ice. Затем Медведева написала, что письмо было адресовано ей, и оно не выбило ее из колеи.

Медведева живет в Канаде с лета 2018 года. Она тренируется в группе Брайана Орсера.

Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане.

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