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10 июня, источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка рассказала о сложностях в работе с Тутберидзе

Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

19-летняя фигуристка заявила, что тренироваться под руководством Тутберидзе нелегко. «Все думают, что она злая, но она просто иногда бывает немного строгой. Зато так бешено мотивирует!» — отметила она.

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По замечанию Саханович, после слов наставницы она была готова выходить на лед и исполнять четвертные прыжки.

Спортсменка также рассказала о помощнике Тутберидзе — Сергее Дудакове. «Они с Этери Георгиевной как огонь и вода. И прекрасно уживаются. Если она где-то перебарщивает, он всегда успокоит», — добавила она.

Стаханович — серебряный призер чемпионатов мира среди юниоров (2014, 2015). Ранее она тренировалась у Тутберидзе, Евгения Рукавицына, а также в академии Евгения Плющенко.

В прошедшем сезоне фигуристка одержала победу на турнире Tallinn Trophy с результатом 202,62 балла и получила право участвовать в Гран-при сезона-2019/20. На тот момент она работала под руководством Ангелины Туренко.

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