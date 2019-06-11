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11 июня, источник: Спорт РИА Новости

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бронзовые медалистки чемпионатов мира Анна Погорилая и Елена Радионова не включены в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на следующий сезон, сообщается на официальном сайте министерства спорта России.

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Радионова, также дважды выигрывавшая серебро чемпионатов Европы, в минувшем сезоне выступила в короткой программе одного из этапов Кубка России и пропустила все остальные соревнования, Погорилая, трехкратная медалистка чемпионатов Европы, пропустила весь сезон.

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В число кандидатов в основной состав в женском одиночном катании попали Алина Загитова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

Список кандидатов в других видах программы выглядит следующим образом:

мужское одиночное катание — Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Роман Савосин, Александр Самарин;.

парное катание — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;.

танцы на льду — Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин.

Документ подписан заместителем министра спорта Сергеем Косиловым.

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