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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова трогательно почтила память Дениса Тена

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский тренер Татьяна Тарасова посвятила пост погибшему казахстанскому фигуристу Денису Тену, которому в среду исполнилось бы 26 лет.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Год назад я выкладывала это фото, поздравляя тебя с днём рождения… А сегодня тебя нет. До сих пор это невозможно понять и принять. Денис, сынок, мальчик наш, будем любить тебя, помнить тебя всегда», — написала она на своей странице в Instagram.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля.

На скамье подсудимых оказались три человека. Арману Кудайбергенову вменяли в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву обвиняли в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.

Кудайбергенов и Киясов в январе были признаны виновными в убийстве фигуриста и приговорены к 18 годам лишения свободы каждый. Толыбаева, находившаяся на седьмом месяце беременности, была оправдана по статье «кража», но осуждена по статье «недонесение о преступлении» и получила четыре года лишения свободы.

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