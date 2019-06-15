Олимпийская чемпионка Загитова показала номер под любимую песню Медведевой

Ранее хореограф спортсменки рассказал, что Загитова будет выступать под песню американской певицы. Фанаты Евгении Медведевой тут же обвинили Глейхенгауза, а позже и Загитову в плагиате и воровстве любимой композиции. Медведева в одном из интервью рассказала, что именно эта песня ее любимая.