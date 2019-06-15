Олимпийская чемпионка Загитова показала номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова на японском ледовом шоу Fantasy on Ice откатала свой новый показательный номер под песню Billie Eilish «Bad Guy».
Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова на японском ледовом шоу Fantasy on Ice откатала свой новый показательный номер под песню Billie Eilish «Bad Guy».
Ранее хореограф спортсменки рассказал, что Загитова будет выступать под песню американской певицы. Фанаты Евгении Медведевой тут же обвинили Глейхенгауза, а позже и Загитову в плагиате и воровстве любимой композиции. Медведева в одном из интервью рассказала, что именно эта песня ее любимая.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года. Победительница (2017) и серебряный призер (2018) финалов