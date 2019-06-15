Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, будут тренироваться в США в группе тренера Игоря Шпильбанда.
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, будут тренироваться в США в группе тренера Игоря Шпильбанда.
Об этом Дэвис, дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, сообщила в инстаграме.
«Мы благодарны тренерам, которые помогли нам достичь нынешнего уровня. И мы очень рады стать частью команды Игоря Шпильбанда!» — написала Дэвис в инстаграме.
Ранее Дэвис и Смолкин занимались в группе российского специалиста Елены Кустаровой.
На чемпионате России — 2019 Дэвис и Смолкин заняли 9-е место, а в финале юниорского Кубка России стали вторыми.