Японец Сема Уно уже в Москве. Этери Тутберидзе должна сделать его чемпионом мира
Это главная история лета в фигурке.
Это главная история лета в фигурке.
Сегодня японский фигурист Сема Уно прилетел в Новогорск, где под руководством Этери Тутберидзе проведет летние сборы. Имя нового тренера Уно пока не называл, однако если за время тренировочного лагеря ничего экстраординарного не случится, очень высока вероятность того, что Сема останется в группе Тутберидзе минимум на сезон.
О том, что серебряный призер ОИ в Пхенчхане некоторое время будет тренироваться в России, говорили еще в начале лета, спорили лишь о тренере. Неделю назад Этери Георгиевна сообщила об этом официально, новость болельщики встретили с восторгом.
Конечно, нет никакой гарантии, что сотрудничество Семы и Тутберидзе будет долгосрочным. Но даже за время тренировочных сборов можно постараться решить главную проблему японца — уровень стабильности исполнения квадов. На протяжении всего сезона к прыжкам Уно постоянно возникали вопросы: японец ни разу не исполнил сальхов чисто, то и дело появляется «неясное ребро» на флипе, а
Контент, который заявляет Сема, на бумаге выглядит очень крутым. Но отсутствие уверенности в финале
Эксперты видят в сотрудничестве Уно и Тутберидзе только плюсы. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в интервью ТАСС считает, что Сема сделал правильное решение.
— Если он принял такое решение, то, на мой взгляд, сделал единственно правильный выбор, что пошел к Тутберидзе и ее команде, потому что Тутберидзе — выдающийся тренер, у нее сильные помощники. Они все вместе очень помогут ему стать увереннее и техничнее. Он и так выдающийся фигурист, но в группе Тутберидзе даже девушек учат четверные докручивать.
Я очень рада и за Этери Георгиевну, и за него. Всегда очень интересно работать с японцами. Думаю, что для ее группы появление такого человека будет очень интересным.
Серебряный призер ОИ Илья Авербух отметил, что никакой сенсации в решении Уно нет.
«Прекрасно, что все в фигурном катании обмениваются опытом. Российские специалисты не случайно считаются лучшими, а группа Этери Тутберидзе на данный момент — абсолютный лидер в одиночном катании. В первую очередь, конечно, в женском, но я уверен, что Этери Георгиевна сможет во многом помочь нашему японскому другу.
Сенсации в приезде Уно нет. К нашим тренерам и должно быть такое внимание со стороны иностранных фигуристов, потому что они тренируют чемпионов мира, лучших из лучших. Уно — потрясающе талантливый фигурист. Он приехал на летний сбор, стажировку, и это нормальная история в мире фигурного катания. Тем более, он сейчас ищет наставника, с кем работать на постоянной основе, — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».
Конечно, оценивать правильность решения Семы пока рано, выводы можно будет делать лишь после первых стартов. Но нет сомнений в том, что японец сделает все возможное, чтобы его приезд в Россию был максимально плодотворным.