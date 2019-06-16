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16 июня, источник: Спорт РИА Новости

Медведева откатала новую показательную программу во время тура в Японии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.

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Японская публика увидела новую программу Медведевой на песню Faith в лайв-исполнении местной певицы Мэй Джей.

Видео выступления российской фигуристки уже появилось в интернете и соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

В завершившемся сезоне Медведева выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в Японии.

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