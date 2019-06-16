Медведева откатала новую показательную программу во время тура в Японии
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
Японская публика увидела новую программу Медведевой на песню Faith в
Видео выступления российской фигуристки уже появилось в интернете и соцсетях.
В завершившемся сезоне Медведева выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира в Японии.