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16 июня, источник: Спорт РИА Новости

Таллин в 2022 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию

ТАЛЛИН, 16 июн — РИА Новости. Таллин в 2022 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию, такое решение принял накануне совет Международного союза конькобежцев (ISU), сообщил в воскресенье член правления Союза конькобежцев Эстонии Маргус Хернитс.

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В борьбе за право повести в 2022 году ЧЕ по фигурному катанию Эстония выиграла у Болгарии, Чехии, Финляндии и Великобритании. Турнир пройдет в таллинском ледовом холле «Тондираба» с 10 по 16 января 2022 года.

«Я лично не думал, что наша заявка в итоге победит, конкуренция была очень сильная. К тому же в 2020 году Эстония примет чемпионат мира среди юниоров. Но, конечно, плюсов у нашей заявки тоже достаточно — это и опыт проведения крупных турниров, и наличие подходящей арены, и гостиницы, и инфраструктура», — сказал Хернитс порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Он выразил надежду, что эстонские спортсмены смогут достойно выступить на домашнем чемпионате Европы. «Если смотреть на результаты наших спортсменов, то они улучшаются, а конкуренция внутри Эстонии увеличивается. В первую очередь это касается мужского одиночного катания. Да, в парном катании мы представлены не будем, но в остальных трех видах Эстония выступит», — отметил Хернитс.

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