Таллин в 2022 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию

В борьбе за право повести в 2022 году ЧЕ по фигурному катанию Эстония выиграла у Болгарии, Чехии, Финляндии и Великобритании. Турнир пройдет в таллинском ледовом холле «Тондираба» с 10 по 16 января 2022 года.

«Я лично не думал, что наша заявка в итоге победит, конкуренция была очень сильная. К тому же в 2020 году Эстония примет чемпионат мира среди юниоров. Но, конечно, плюсов у нашей заявки тоже достаточно — это и опыт проведения крупных турниров, и наличие подходящей арены, и гостиницы, и инфраструктура», — сказал Хернитс порталу эстонского телерадиовещания ERR.