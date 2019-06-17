Тандем-катастрофа: что ждет японскую звезду у Тутберидзе

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Свершилось: знаменитый японский фигурист Шома Уно приехал на спортивную базу в подмосковном Новогорске, где уже приступил к занятиям под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Юниор Даниил Самсонов выложил фото с кумиром, окончательно убедив публику в том, что это не миф. Серебряный призер Пхенчхана, который никогда надолго не покидал родную Японию и занимался под руководством одного и того же тренера с пяти лет, действительно решился на глобальные перемены и прибыл в Россию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByvS200oInL/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByvS200oInL/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByvS200oInL/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Даниил Самсонов (@daniksamson)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-15T17:35:02+00:00">15 Июн 2019 в 10:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, стоит оговориться, что приезд на летнюю стажировку еще не означает, что впоследствии будет достигнуто соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

В мае Уно уже сообщал, что планирует летом посетить три разных тренировочных лагеря.

Японец хочет позаниматься в различных местах, чтобы прочувствовать их атмосферу и только потом принять решение о своем новом наставнике. Шома даже не исключал, что найдет себе тренера только к следующему сезону.

О том, что Уно пока не договорился с Туберидзе о постоянном сотрудничестве, говорит и тот факт, что программы на новый сезон ему будут ставить канадские хореографы — Ше-Линн Бурн и Дэвид Уилсон.

Бессменный хореограф учеников Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз — пока что остался не у дел.

Однако кого это интересует, если прямо сейчас спортсмен, уступивший на Олимпиаде-2018 только гениальному Юдзуру Ханю, находится в Подмосковье и следует указаниям Этери?

Если этот тандем в итоге решится проработать вместе хотя бы год, это станет главной сенсацией межсезонья.

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Зачем это Шоме

С предыдущим тренерским штабом талантливый японец достиг своего потолка. Серебро двух чемпионатов мира и Олимпиады в Пхенчхане — отличный результат для многих спортсменов, но Уно пора делать следующий шаг — к золоту статусных турниров.

Пока что самым значимым стартом, на котором Шоме покорилось первое место, является чемпионат четырех континентов.

Явно не тот результат, на который должен рассчитывать спортсмен, сопоставимый по уровню таланта с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

К тому же в последнее время его технические навыки стали ухудшаться. В сезоне-2018/19 Шома испытывал настолько серьезные проблемы с лутцом, что перестал его исполнять — причем не только четверной, но и тройной.

Для сравнения: тот же 13-летний юниор Самсонов из группы Тутберидзе прыгает четверной лутц стабильно, причем ему удалось освоить его по тренерским методикам Этери всего за пару месяцев.

Неудивительно, что Уно задумался о сотрудничестве с российским специалистом.

Помимо сложнейшего лутца, у японца разладился даже фирменный четверной флип — а ведь он был первым фигуристом в истории, которому удалось чисто исполнить этот прыжок на соревнованиях. На чемпионате мира — 2019 и в короткой, и в произвольной программе Шома показал этот «квад» с недокрутом в пол-оборота, за что в обоих случаях потерял более четырех баллов.

Та же проблема наблюдалась с четверным сальховом по ходу всего сезона — постоянные недокруты отнимали почти четыре очка.

Помимо этих «квадов», Уно владеет риттбергером в четыре оборота, однако на чемпионате мира он даже не пробовал его исполнять. Видимо, и здесь не все так просто.

Более-менее неплохо дела обстояли только с четверным тулупом, который Уно даже начал разучивать в каскаде с тройным акселем под конец сезона.

Однако иметь лишь один стабильный «квад» для спортсмена такого уровня даже звучит смешно.

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Предыдущие наставники японца явно не знали, как справиться с этой проблемой. Править свои прыжки Уно ездил в США к техническому специалисту Александру Уряшеву. В какой-то момент это помогало, но, видимо, для достижения постоянного результата надо все время работать с таким наставником.

Тутберидзе — именно тот человек, который может обучить стабильности. Если у фигуриста нет травмы и он не переживает огромные трудности в связи с переходным периодом, как Алина Загитова в прошлом сезоне, то он будет исполнять все практически идеально.

Это демонстрируют все успешные ученики российского тренера — гениальные юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, которые со следующего сезона переходят на взрослый уровень, 19-летняя Элизабет Турсынбаева, перспективный юниор Самсонов.

Кроме того, Тутберидзе явно обладает талантом заставить фигуриста собраться и нацелить его на результат, как она сделала это с Загитовой на последнем чемпионате мира, где россиянка взяла золото, несмотря на огромные физические и психологические трудности. А это одна из черт, которых не хватает Шоме.

Во время сотрудничества со своим прошлым наставником Михоко Хигути японец в начале тренировки сообщал, как он себя чувствует, идут ли у него прыжки, «едут» ли ноги и вообще в каком моральном состоянии он находится. Исходя из этого, тренер распределяла нагрузку так, чтобы Шоме было комфортно. В целом на катке царила раскованная и творческая атмосфера.

Это было полезно для развития артистического таланта фигуриста — недаром он даже при не самых чистых прокатах получает высокие оценки за компоненты, сравнимые с баллами Ханю и технического гения Нэйтана Чена. Но вот технику подтянуть в такой манере довольно проблематично.

И жесткий подход Тутберидзе, которая в свое время брала Евгению Медведеву за ноги и валяла ее по льду после очередного падения, приговаривая «Нравится тебе валяться?», здесь может оказаться кстати.

Медведева в итоге стала двукратной чемпионкой мира, Европы и взяла два серебра Игр. Шома в случае достижения стабильности может замахнуться и на большее.

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Зачем это Тутберидзе

Этери никогда не работала с одиночниками такого высокого уровня. После завоевания всех возможных медалей в женском одиночном катании логично, что тренер желает бросить себе новый вызов.

Пока что выходящие на взрослый уровень юноши из ее группы не могли реализовать свой потенциал из-за травм — так было с Адьяном Питкеевым и Алексеем Ероховым. Морис Квителашвили, к счастью, не так подвержен повреждениям, но тут, видимо, не хватает способностей.

Да, в юниорах подрастает гениальный Самсонов, но ему еще два года до выступления по взрослым. Таким образом, Шома — отличный шанс для Этери попробовать свои силы в мужском одиночном уже сейчас.

Кроме того, не секрет, что в группе Тутберидзе важную роль играет конкуренция. Спортсмены видят пример друг друга и стараются не отставать. Однако в настоящее время это правило действует в основном на девушек, у парней же такого ориентира нет. Шома мог бы стать маяком для юношей Этери и способствовать повышению общего уровня группы.

Наконец, работать с Уно может быть выгодно с финансовой точки зрения.

Фигурное катание в Японии пользуется невероятной популярностью, и местная федерация этого вида спорта явно способна платить неплохие деньги тренеру одной из своих главных надежд.

Кроме того, наставник обычно забирает процент с рекламных контрактов своего ученика и гонораров за выступления на шоу. У Шомы нет недостатка ни в том, ни в этом.

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Почему это будет очень трудно

Шома — просто катастрофический вариант в плане характера для такого требовательного тренера, как Тутберидзе. У своей бывшей наставницы японец находился в очень комфортных условиях и не отличался дисциплиной.

В группе Этери уже не получится рассказать с утра про то, что ноги не едут, и попросить себе облегченный режим.

Шома очень любит есть мясо и употребляет его в пищу по три раза в день, о чем неоднократно рассказывал в интервью. Также японец совершенно не приемлет овощи — ни в каком виде. Предыдущие тренеры мирились с тем, что фигурист питается так, как пожелает, а его точный вес никому из широкой публики не известен.

Однако у Тутберидзе так не получится — взвешивание в Хрустальном проходит каждый день, и в случае необходимости спортсмены садятся на жесткую диету.

Что будет, если Этери придет к выводу, что для достижения стабильности на четверных Уно нужно сбросить пять килограмм и перейти на овощную диету? Большой вопрос.

Также проблемой может стать языковой барьер. Тутберидзе свободно владеет английским, а вот Шома — нет. Придется общаться через японского переводчика, а это уже совершенно не тот уровень контакта между тренером и учеником.

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Возможно, именно по этой причине Этери отказывалась раньше брать к себе иностранных фигуристов. В одном из интервью она рассказывала, что специально называет нереальную сумму гонорара, чтобы таким образом вежливо отказать.

Однако сейчас тренер все-таки решила изменить своему правилу и сделать первую попытку выхода на международную арену.

Турсынбаева, выступающая за Казахстан, и Квителашвили из Грузии все же не могут считаться полноценным опытом такого сотрудничества, поскольку сменили спортивное гражданство, изначально будучи россиянами, и отлично говорят по-русски.

Что получится из нового начинания Тутберидзе и состоится ли вообще долгосрочное сотрудничество с Уно, узнаем уже этим летом.