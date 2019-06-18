Александра Степанова назвала Загитову ребенком в сравнении с Медведевой

«Женя сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребенок. Заметно повзрослела, стала более рассудительной. Но всем ребятам, кто ее знает, она всегда рада. А Алина для меня как раз еще ребенок. Конечно, я не ее лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было», — приводит слова Степановой портал Team Russia.
Также Степанова назвала фигуристов, кто вызывает у нее восхищение.
«Для меня это Юдзуру Ханью, Алина Загитова, Женя Медведева и вообще все девочки. Очень люблю Тессу Вирчу и Скотта Мойра, например, я от них просто балдею. Для меня смотреть на них — наслаждение, получаю от их катания настоящее удовольствие», — сказала 23-летняя спортсменка.
В минувшем сезоне Степанова завоевала серебро чемпионата Европы, Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира, Медведева выиграла бронзу мирового первенства.