Александра Степанова назвала Загитову ребенком в сравнении с Медведевой

«Женя сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребенок. Заметно повзрослела, стала более рассудительной. Но всем ребятам, кто ее знает, она всегда рада. А Алина для меня как раз еще ребенок. Конечно, я не ее лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было», — приводит слова Степановой портал Team Russia.