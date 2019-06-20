Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии

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Всего для участия в Гран-при следующего сезона заявлены восемь российских фигуристок, шесть из них получили возможность заявиться на два этапа турнира и еще две — на один.

Помимо 17-летней Загитовой, на двух этапах выступит двукратная чемпионка мира 19-летняя россиянка Евгения Медведева, которая заявлена на соревнования в Келоуне (Канада, 25—27 октября ) и Москве ( 15—17 ноября ). Дебютантки взрослого сезона 15-летние Анна Щербакова, Алена Косторная и 14-летняя Александра Трусова также получили по два этапа. Действующая чемпионка России Щербакова выступит на этапах в американском Лас-Вегасе ( 18—20 октября ) и китайском Чунцине ( 8—10 ноября ), двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова — в Келоуне и Москве, победительница прошлогоднего финала юниорского Гран-при Косторная — в Гренобле и Саппоро.

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Год олимпийскому золоту Загитовой

Чемпионка мира и Европы 22-летняя Елизавета Туктамышева заявлена на этапы в Лас-Вегасе и Чунцине, 16-летняя победительница чемпионата Европы — 2019 Софья Самодурова примет участие в турнирах в Саппоро и Чунцине, 18-летняя Станислава Константинова выступит на этапах в Москве и Лас-Вегасе. 19-летняя Серафима Саханович заявлена на этап в Келоуне, ее ровесница Мария Сотскова — на этап в Гренобле.

Победительница финала Гран-при прошлого сезона, обладательница мирового рекорда в короткой программе 16-летняя японка Рика Кихира примет участие в турнирах в Келоуне и Саппоро. Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2019 года и первая в истории фигуристка, исполнившая на взрослых соревнованиях четверной прыжок, Элизабет Турсынбаева из Казахстана выступит в Лас-Вегасе и Чунцине.

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Коляда поборется с Ханю

Бронзовый призер чемпионата мира — 2018 россиянин Михаил Коляда выступит на этапах в Келоуне и Саппоро. На этих же соревнованиях с 24-летним россиянином поборется его ровесник двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. Помимо Коляды, еще пятеро российских фигуристов получили приглашения на два этапа Гран-при, среди них 20-летний Дмитрий Алиев (Лас-Вегас и Москва), 31-летний Сергей Воронов (Гренобль и Саппоро), дебютант взрослого Гран-при 19-летний Роман Савосин (Лас-Вегас и Чунцин), 21-летний Андрей Лазукин (Келоуна и Чунцин) и 21-летний Александр Самарин (Гренобль и Москва). 23-летний Антон Шулепов заявлен на один этап (Гренобль), имя еще одного российского фигуриста, который получит назначение на один этап, станет известно позднее.

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Победитель прошлого финала Гран-при, двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане 20-летний американец Натан Чен выступит в Лас-Вегасе и Гренобле. Серебряный призер Игр в Южной Корее 21-летний японец Сёма Уно примет участие в этапах в Москве и Гренобле.

Серебряные призеры командного турнира Олимпийских игр 2018 года российская пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова выступит на турнирах в Келоуне и Москве вместе с другими российскими парниками Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, которые заняли третье место на чемпионате Европы 2019 года. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заявлены на этапы в Лас-Вегасе и Гренобле, дебютанты взрослого сезона и обладатели золотых медалей юниорского чемпионата мира прошлого года Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят в Гренобле и Саппоро. Серебряные призеры командного турнира Олимпиады в Пхёнчхане Наталья Забияко и Александр Энберт заявлены на этапы Лас-Вегасе и Гренобле. Алиса Ефимова и Александр Коровин выступят на этапе в Чунцине, еще одна российская пара, которая примет участие в одном этапе Гран-при, будет объявлена позже.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов | Источник: РИА "Новости"

Серебряные призеры чемпионата мира 2019 года в танцах на льду россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в Чунцине и Москве, обладатели серебра чемпионата Европы — 2019 Александра Степанова и Иван Букин получили назначение на этапы в Саппоро и Лас-Вегасе, ранее не выступавший на взрослом уровне танцевальный дуэт Софии Шевченко и Игоря Еременко выступит на тех же турнирах. Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро заявлены на этапы в Лас-Вегасе и Гренобле, победители Универсиады 2019 года Бетина Попова и Сергей Мозгов выступят на этапе в Келоуне. Второй российский дуэт, который получит назначение на один этап Гран-при, также станет известен позднее.

Гран-при — серия коммерческих турниров, проводимых под эгидой ISU с сезона-1995/96. Турнир состоит из шести этапов, по итогам которых шесть лучших фигуристов, пар и танцевальных дуэтов квалифицируются в финал. В следующем сезоне финал Гран-при пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря 2019 года.