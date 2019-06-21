Больше Бузовой: сколько дает реклама Медведевой и Загитовой

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После драматичной Олимпиады в Пхенчхане фигурное катание в России обрело небывалую популярность, что возвело главных героинь той истории — Евгению Медведеву и Алину Загитову — в ранг звезд, позволив им выйти за рамки своего вида спорта и стать узнаваемыми персонами даже среди людей, которые не интересуются соревнованиями.

С тех пор фигуристки стали появляться в рекламе на телевидении, а в их инстаграмах время от времени публикуются посты с представлением различных товаров или компаний. «Газета.Ru» попыталась разобраться, насколько выгодно сейчас быть топ-фигуристкой из России.

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Сколько они зарабатывают?

Самый простой способ примерно оценить некоторую часть заработка популярных личностей — это посчитать количество рекламных постов в инстаграме (в других соцсетях фигуристки не особенно активны) и попытаться оценить их стоимость, исходя из количества подписчиков.

У Медведевой с начала 2019 года вышло всего семь очевидно рекламных постов, а у Загитовой — десять.

Руководитель отдела ORM (Online Reputation Management — управление репутацией в интернете) агентства по интернет-маркетингу Ingate Марина Токунова в комментарии «Газете.Ru» назвала примерную стоимость одной подобной публикации.

«Мы обращались к селебрити и спортсменам в рамках продвижения энергетического напитка в инстаграме. Рекламный пост у блогера с 50 тыс. подписчиками стоил от 300 тыс. руб. (публикация stories — 150 тыс. руб.). От 500 тыс. руб. начинается цена поста у блогеров-селебрити с 1,5 млн подписчиков. У звездных блогеров с многомиллионной аудиторией реклама будет стоить как минимум 2 млн рублей. По нашим данным, стоимость рекламы в инстаграме не зависит от рода деятельности инфлюенсера — только от популярности и размера аудитории».

Если опираться на эти данные, то у Медведевой (792 тысячи подписчиков) и Загитовой (645 тысяч) один пост может стоить примерно 400 тысяч рублей, и лишь за полгода Евгения вполне могла заработать уже 2,8 млн, а Алина — 4 млн только за публикации в соцсетях.

Однако и эту цифру нельзя считать окончательной.

Как объяснил в комментарии «Газете.Ru» интернет-маркетолог Иван Лепехин, нет абсолютно никаких норм по стоимости рекламного размещения в инстаграме, поскольку каждый все равно устанавливает ту стоимость, которая, на его взгляд, будет приемлема.

«Если смотреть на определенные показатели, то стоимость зависит от числа подписчиков, охватов, активности аудитории и ее сегментированности. Причем число подписчиков влияет в последнюю очередь. Лидер мнений с активной аудиторией в узком сегменте будет определенно выигрышней для рекламодателей и, следовательно, реклама будет стоить у него дороже», — отметил специалист.

Причем, по оценке Лепехина, одна рекламная публикация у Медведевой и Загитовой может стоить в районе 100 тыс. руб., а не 400. Примерно такие же цифры назвал в интервью «Газете.Ru» спортивный агент Андрей Митьков. По его словам, основные доходы спортсмены получают от заключения более или менее долгосрочных рекламных соглашений, а не от разовых публикаций.

«За пост в соцсетях могут предложить и 50 тысяч рублей. Ну и что? А вот рекламный контракт может стоить $50 тысяч», — отметил Митьков.

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Сколько же контрактов есть сейчас у Медведевой и Загитовой?

Евгения является амбассадором шампуня Pantene, Nike, представляет K-Pop в России от телеканала МТV, а также, судя по инстаграму, имеет два контракта с японскими брендами — это косметика и напитки.

Загитова постоянно рекламирует Puma, косметику Shiseido, японского производителя матрасов Airweave и того же создателя видеоигр Aniplex.

Если брать за основу $50 тысяч (3,15 млн рублей) за одно соглашение, то путем нехитрых вычислений приходим к выводу, что.

Медведева могла заработать на уже заключенных рекламных контрактах как минимум 18,9 млн рублей, а Загитова — 12,6 млн.

Скорее всего, настоящие цифры даже выше, потому Nike и Puma вполне могут предложить и больше $50 тысяч.

Агент Медведевой Леван Матуа в комментарии «Газете.Ru» подтвердил, что подобные цифры действительно реальны.

«Может ли доход российского топ-фигуриста за год только от рекламы перевалить за десятки миллионов рублей? Не могу называть цифры, так как это коммерческая тайна, но если собрать всю рекламу, включая японскую, то в случае Медведевой это вполне разумные деньги», — отметил специалист.

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Почему же он отдельно выделил факт сотрудничества с японскими рекламодателями? Дело в том, что в Стране восходящего солнца фигурное катание возведено практически в ранг культа (Юдзуру Ханю встречали с Олимпиады в Пхенчхане 100 тысяч человек), и там готовы платить за рекламные контракты гораздо большие суммы, чем в России.

«И в целом Япония экономически более развита, а значит, там и продуктов, и конкуренции больше, — подчеркнул Матуа. — Соответственно и рекламные контракты выше».

Действительно, если посмотреть на рекламные посты в инстаграме, то Медведева и Загитова представляют сплошь зарубежные бренды — в основном японские.

Спортивный агент Андрей Митьков объяснил любовь восточных рекламодателей к российским фигуристкам быстрой окупаемостью вложений, которая по ряду причин невозможна в России.

Например, японцы видят, что Загитова или даже ее собачка акита-ину рекламирует новый матрас. Они восхищаются Загитовой и идут, покупают себе этот модный, дорогой матрас только по этой причине. Андрей Митьков Спортивный агент

«Несмотря на не самые маленькие суммы контрактов с ними, судя по всему, бизнес быстро получает отдачу от рекламы. Например, японцы видят, что Загитова или даже ее собачка акита-ину рекламирует новый матрас. Они восхищаются Загитовой и идут, покупают себе этот модный, дорогой матрас только по этой причине. В любом японском городке человек со средним достатком может себе это позволить. В России же человек со средним достатком не может взять и в любой момент купить крутой матрас просто из-за любви к кумиру. Современная социально-экономическая ситуация в стране не такая, чтобы эти алгоритмы работали», — отметил агент.

Представитель Медведевой Матуа даже заявил, что иногда соглашается снизить цену для российских рекламодателей, если его клиентке очень нравится предлагаемый проект.

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«К примеру, Женя большая фанатка K-Pop (корейская поп-музыка. — “Газета.Ru”), и она счастлива быть амбассадором проекта на русском МТV про K-Pop. Конечно, за посты для проекта, от которого кайфует Женя сама, никто миллионов не берет», — сказал Матуа.

Возможно, в этом случае и назначается цена, которую предполагал интернет-маркетолог Лепехин, исходя только из количества подписчиков фигуристок и их активности, — 100 тыс. руб.

При этом в отношениях с японскими рекламодателями на уступки по цене Матуа не идет. В интервью «Спорт Бизнес Online» агент даже упоминал, что один рекламный пост для компаний из Страны восходящего солнца у Медведевой стоит дороже, чем у Ольги Бузовой с 15,8 млн подписчиков. То есть больше 500 тыс. руб. Скорее всего, у Загитовой расценки не ниже.

Популярный американский телеканал ESPN даже пытался подсчитать доходы олимпийской чемпионки от рекламы за год и пришел к выводу, что эта сумма равняется около $2,5 млн — 157,5 млн руб.

Основной доход здесь могут давать крупные компании — Puma и Shiseido. У Медведевой такой большой партнер пока один — Nike. Однако несколько десятков миллионов рублей, как упоминал Матуа, она вполне может получать за год только благодаря рекламе.

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Доход мог быть и больше

Несмотря на внушительность цифр, Медведева и Загитова, скорее всего, получают от рекламы меньше, чем те же блогеры в YouTube или инстаграме. Этому есть несколько объяснений.

«Спортсмены редко накручивают себе подписчиков, — рассказывает Матуа. — Мне всегда очень весело, когда я вижу 6−7 млн подписчиков у какой-нибудь бывшей девушки рэпера, либо инста-модели, или певицы с хитами 10-летней давности. В то время, как у самого популярного ведущего в США Джимми Киммела — 2 млн подписчиков, к примеру. Конечно, это полный обман. Обратите, кстати, внимание, что у Жени и лайков, и комментариев больше, чем у многих звезд с многомиллионными подписчиками. Возвращаясь к теме накруток. Жаль, что многие бренды ведутся на это».

Также Матуа отметил, что у спортсменов в целом не самая широкая аудитория в соцсетях, поскольку они часто заняты тренировками и не так много времени проводят в интернете, в то время как других звезд 24 часа показывают на ТВ и в YouTube.

Спортивный агент Митьков считает, что фигуристов в целом знают во всем мире меньше, и их популярность сильно зависит от региона.

Не думаю, что цена на сотрудничество с российскими топ-фигуристами сильно подскочила даже в последние два года. Может быть, только в каких-то единичных случаях. Андрей Митьков Спортивный агент

«Не думаю, что цена на сотрудничество с российскими топ-фигуристами сильно подскочила даже в последние два года. Может быть, только в каких-то единичных случаях. Мы для одного проекта считали реальных российских суперзвезд, которых знают во всем мире. Пришли к выводу, что это Александр Овечкин, Мария Шарапова (но они продукт американской системы маркетинга и спортивного бизнеса) и Хабиб Нурмагомедов из ММА. Все. Алина Загитова? Нет, конечно. Думаю, она настолько популярной и не станет. Почему? Ну, есть крутые хоккеисты — например, Малкин. Но его привлекательность для рекламы сегментирована по странам и регионам. Северная Америка, Россия, период чемпионатов мира. Все. В Китае и вообще в Азии на него, например, не отреагируют. Поэтому и Загитова с точки зрения глобальной узнаваемости, вероятно, будет только в конце десятки российских спортсменов», — предположил Митьков.

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Медведева и Загитова — исключение

Однако Евгения и Алина в любом случае выделяются на рынке рекламы среди большинства российских спортсменов. При этом агент Медведевой уверен, что в сезоне-2019/20 такого же статуса добьются юные подопечные Этери Тутберидзе, выходящие на взрослый уровень.

«В наступающем сезоне, уверен, что интерес может появиться и к молодым девочкам — воспитанницам Этери Георгиевны (скорее всего, имеются в виду Александра Трусова и Анна Щербакова, которые владеют четверными прыжками. — “Газета.Ru”). Но на данный момент глобально для рекламодателя существуют два бренда в фигурном катании из действующих спортсменов: Женя и Алина. У обеих девочек есть команды, которые ими занимаются. У многих других фигуристов нет менеджеров по работе с брендами из-за отсутствия интереса со стороны рекламодателя», — отметил Матуа.

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Что же все остальные?

«Есть еще персоны, к которым до сих пор сохраняют интерес рекламодатели — Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Илья Авербух. Они до сих пор, несмотря на завершенные много лет назад карьеры, сохраняют популярность и остаются на виду, — заметил Матуа. — Не могу говорить о других, но, если судить по Ягудину, с которым я также работаю, могу сказать, что его популярность сохраняется, потому что он не сидит дома, просматривая ролики о том, какой он был крутой 15 лет назад. Он очень много работает. Старается везде появляться, работает на ТВ, на “Первом”, на “Матч ТВ”, имеет свои передачи, и люди его не забывают. Я искренне желаю всем фигуристам, спортсменам также думать о своей медийности до завершения карьеры, и не стесняться нанимать себе специалистов по PR. Это даст вам возможность зарабатывать и после завершения карьеры».

Эльвира Ондар

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